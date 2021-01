Ježíškové nadělovali v Dětském domově Nymburk. Děkujeme!

Děti z našeho dětského domova nežijí ve svých rodinách, každý rok se jim o to víc snažíme dopřát to, co k Vánocům neodmyslitelně patří. Nepřijdou tak o cukroví, kapra, štědrovečerní hostinu, sladkosti ani o dárky pod stromečkem. Ať už je doba covidová, nebo jakákoliv jiná, vždy se ozývá spousta lidí, kteří nám v tom pomáhají. Letos bylo dobrých skutků tolik, že je ani nelze všechny vyjmenovat.

Děti měly kapra, cukroví i dárky. | Foto: Radka Klímová