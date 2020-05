Již během počátečního spurtu, který provázel - mnohdy pošetilou - snahu o průběžnou adaptaci na explozivní vývoj situace, vyvstala nová potřeba: umožnit klientům naší služby Charicar, osamělým seniorům a osobám s omezenou mobilitou, zůstat po dobu stavu ohrožení v bezpečí domova. Od počátku se bylo zřejmé, že takového servisu bude zapotřebí nejen klientům stávajícím, ale všem starším lidem i dalším ohroženým skupinám obyvatel našeho města a přilehlého okolí.

Proto jsme se v pátek 13. března obrátili na skauty s prosbou o dobrovolnickou spolupráci: donáška nákupů, léků a zajišťování dalších potřeb. Jejich ochota, ale zejména efektivita v nastavování procesu, byla bezpříkladná: v řádu hodin jsme měli k dispozici první dobrovolníky a systém na sdílení informací. Hned (ještě před vydáním nařízení vlády, která starostům zabezpečení seniorů aj. ohrožených občanů později uložila) se přidalo i město Nymburk s operativní pomocí finanční, materiální i informační.

Myšlenka obživla.

Víkend v trysku: papíry, papíry a organizace, dobrovolnické smlouvy, BOZP školení, ochranné pomůcky („koronovační klenoty“) a zálohy na nákupy. Medializace, propagace. V rámci naší služby Charicar (přeprava osob nad 65 let a držitelů ZTP, ZTP/P bez ohledu na věk) rychle ještě obvoláváme všechny klienty, informujeme je o přerušení služby automobilové přepravy osob a zároveň jim nabízíme službu nově zřízenou.

V úterý 17. března první telefonáty na naši linku! Honem roušky, rukavice, dezinfekce - a naši milí dobrovolníci vyrážejí do terénu pomáhat. Telefony zvoní od rána do večera; kromě objednávek je to první týdny hlavně o uklidňování a psychické podpoře. Díky dostatečnému množství dobrovolníků, jejichž počet vzrostl do současnosti na 45, se zpravidla daří obsluhovat konkrétního klienta jednou a touž osobou, což výrazně přispívá ke snížení úzkosti beztak již dost vystrašených lidí.

Nízkoprahové denní centrum a půjčovna kompenzačních pomůcek zůstávají samozřejmě nadále v provozu. Kromě ochranných pomůcek, sociální a morální podpory klientům zajišťujeme také hmotnou a potravinovou pomoc rodinám i jednotlivcům v hmotné nouzi a lidem bez domova, což se vzhledem k nestandardní situaci (jarní potravinová sbírka byla zrušena, další projekty na zajištění potravin jsou v prodlení) neobejde bez notné dávky vynalézavosti a bez podpory dárců (Pán Bůh zaplať těm dosavadním i budoucím). Naše spolupráce se skauty ze středisek Cefeus, Krahujec a Modrá flotila, Městem Nymburk a projektem Nymburáci Nymburákům šijí roušky se rozjela naplno a díky ní se potvrzuje stará pravda, že spojené úsilí se nesčítá, ale násobí; ba mnohdy i umocňuje. Je dojemné zjistit, kolik dobrých a schopných lidí se bez váhání nabídne do služby, když je to potřeba, a ve službě vytrvá. Vážíme si toho ohromného daru moci denně vnímat přítomnost tolika otevřených srdcí a pomocných rukou. Deo gratias!

