Tkalcovské stroje utichly uprostřed rozdělané práce a zarostly mechem

Jedinou maličkou vadou na kráse je tradičně nízká teplota v písecké sokolovně, a to především v zimním soutěžním období. To je ale i předznamenáno a imaginárně umocněno jejich trefnými příjmeními, jež působí v tomto ohledu varovně již před vstupem do vesnické herny na mistrák. Nicméně to jim ovšem všichni, a to za jejich nemalé výše uvedené zásluhy, rádi odpouštíme. Navíc bez „zdublovaného mrazu a chladu“ by to v písecké sokolovně prostě už nikdy nebylo to pravé ořechové.

Držte se, borci!

Autor: Tomáš Kokojan