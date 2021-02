Při rozjezdu keramických kroužků jsme v první fázi připravili téměř sedmdesát balíčků pro tvoření z keramické hlíny. Kromě kilogramu a půl hlíny dostali účastníci v balíčku také základní pomůcky a šablony. Mimo pravidelného potkávání před kamerou připravujeme pro malé i větší keramiky také názorné video nebo foto návody. „Rodiče nám děkují, že jsme dětem umožnili konečně něco dělat. Zvláště u menších dětí se rodiče nebo sourozenci často zapojují do práce, což je moc hezké vidět,“ říká Dana, lektorka keramiky pro děti a dodává: „Líbí se mi, že rodiče vidí svoje děti při práci a co se všechno naučili. A taky rodiče trochu obdivuji za to, že si z obýváku udělají dočasnou keramickou dílnu. Během práce se totiž

nadělá spousta nepořádku.“

Děti cvičí před kamerou

To, že dětem v tuto dobu velmi chybí pravidelný pohyb, to je jasná věc. Kroužky jako stolní tenis, florbal nebo vybíjená realizovat před kamerou počítače nejdou, chybí totiž spoluhráč, kterému můžete přihrávat. V tuto chvíli pořádáme distanční výuku pro více než padesát dětí z pěti kroužků aerobiku a přibližně šedesát pět dětí z pěti kroužků streetdance. „To, že se děti pravidelně protáhnou, zapotí a setkají se při online tréninku i v této po všech stránkách složité době, beru jako to hlavní. Vím, že ve svých pokojíčcích a obývacích pokojích nemají ty stejné podmínky, jako máme na tréninku, ale snažíme se tomu hodiny přizpůsobit a dělat maximum, co jde,“ říká vždy usměvavá trenérka Aneta a dodává: „Ty děti, kterým online tréninky vyhovují, jsou připojené na každou hodinu a vždy říkají, že už se těší na příště. A já ostatně také.“ Mezi pohybové kroužky, které běží v režimu distanční výuky, patří také Teen jóga pro dívky, Taneční cvičení nebo Aerobic dance pro ženy a další.

Podpora pohybu pro seniory

Začali jsme s přenosem zdravotního cvičení pro naše účastníky za řad seniorů. Míváme kolem dvaceti aktivních cvičících a toto číslo postupně roste. „Abych se udržel v kondici, jsem zvyklý cvičit každé ráno. Jestli to dělám doma nebo před kamerou pro ostatní, je mi docela jedno,“ komentuje s úsměvem své zapojení do online výuky Jarda, dlouholetý lektor cvičení pro seniory. „Chtěli jsme tuto formu cvičení na začátku jen vyzkoušet, rostoucí zájem i technická zdatnost našich účastníků nás potěšila. Za online lekce cvičení seniorští účastníci nic neplatí, chceme je podpořit v tom, aby se pravidelně hýbali,“ říká Pavlína, která má v DDM cvičení seniorů administrativně na starosti a doplňuje, že jí telefonicky i emailem chodí řada pozitivních ohlasů: „Bylo to výborné. Už to bylo zapotřebí. Díky moc, že na nás nezapomínáte.“

Lego robotika online

Neuvěřitelný kousek se podařil našim zapáleným lektorům lego robotiky. Převedli výuku do online prostředí tak, že děti ve svém pokojíčku na jedné straně města naprogramují robotovy pohyby a ten je na základě jejich instrukcí vykoná ve speciální „robo aréně“, která kvůli tomu vznikla v naší učebně. Dění v aréně sledují všichni účastníci z domova na dálku. „Dnešní technologické možnosti jsou opravdu velké a je skvělé, že je můžeme ve výuce využít naplno. Zpětná vazba od dětí i rodičů je skvělá,“ říká Bohouš, jeden z lektorů kroužku.

Přidejte se

Pokud by vás zajímaly naše aktivity, navštivte naše webové stránky ddmpodebrady.cz a přihlaste se k odběru našeho newsletteru. Dozvíte se aktuální informace o naší činnosti. Určitě najdete i něco, do čeho byste se mohli zapojit i vy nebo vaše děti. Těšíme se na vás během Velikonoční Symfonie v pohybu v sobotu 20. března, tak ji nepropásněte.

Za tým DDM Symfonie Lucie Míčová