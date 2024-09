„Práce se uskutečnily v tropickém vedru a na přímém slunci. Kvůli horku byla půda vysušená a tvrdá, proto bylo vytrhávání celíků velmi komplikované a obtížné,“ ocenil pomoc studentů Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci velkých kopytníků založila v roce 2015 ve spolupráci s vědci.

Studenti České zemědělské univerzity letos v milovické rezervaci pomáhali již třetím rokem. „V roce 2022 šlo o první dobrovolnický den zaměřený na odstraňování invazních rostlin, od té doby se tyto akce pravidelně opakují a kromě studentů z České zemědělské univerzity se do nich zapojují i zástupci soukromých společností,“ navázal Dalibor Dostál.

Dobrovolnický den studentů jako každý rok organizoval Pavel Brodecký z kolínské sekce Skupiny JARO. „Studenti aplikované ekologie Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity absolvují osm dní praktické ochrany přírody v různých lokalitách. Seznamují se s tím, jakými metodami se o lokality starat a proč. Vyzkoušeli si nejenom odstraňování invazních rostlin, ale i mozaikovou seč. Názorně se seznámili s různými problémy ochrany přírody a s tím, co způsobuje úbytek některých vzácných druhů. Je to důležité, protože jednou z nich budou například ochranáři nebo úředníci ochrany přírody. Je proto dobře, že se univerzita těmto aktivitám věnuje,“ vysvětlil Pavel Brodecký.

Celík kanadský pochází ze Severní Ameriky. Do Evropy se dostal roku 1645 jako okrasná rostlina do zahrad a parků. Celík obrovský ho následoval o více než sto let později. První zmínka o výskytu celíku kanadského ve volné přírodě na území současné České republiky pochází z roku 1838, u celíku obrovského pak z roku 1851.