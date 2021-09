Naše děvčata z oddílu aerobiku T.J. Sokol Poděbrady přivezla medaile ze závodů Hvězdičkový aerobik v Kutné Hoře. Jedná se o sérii závodů, kde děvčata sbírají body za umístění pro sebe i pro klub. Závody byly zakončené posledním kolem TOP TEN v sobotu 11. září. V tomto závodě se v nejmladší kategorii do 7 let na 1. místě ocitla Sofie Novotná, Tereza Grandischová na 6. místě a Nikol Sedláčková na 8. místě. Zlatý pohár v TOP TEN získala Sofie Novotná.

Sofie Novotná a zlatý pohár TOP TEN. | Foto: Monika Sobotková

V další kategorii 7 - 8 let se na 4. místě umístila Klaudie Kadlecová a Julie Vitoušová na 5. místě. Zlatý pohár za sérii umístění v kategorii 9 - 10 let si domů odvezla i Michaela Pospíšilová. Míša se v sobotním závodě umístila na 2. místě, Eliška Točíková na 8. místě, Agáta Novotná na 9. místě a Justýna Fejfarová na 10.místě. V kategorii 11 - 12 let si 3. místo za umístění v závodě a také bronzový pohár za sérii závodů TOP TEN odvezla Anna Vaněrková, ve finále cvičila i také Tereza Pospíšilová.