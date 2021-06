České herečky, muzikanti nebo sportovci oslavily v květnu své kulaté nebo půlkulaté narozeniny. Podívejte se společně s námi na to, kdo to byl:

Hurvínek 95 let (nar. 2. 5. 1926 Plzeň)

Populární česká loutková postava. Hurvínek je synem Josefa Spejbla. Loutku vytvořil řezbář Gustav Nosek a hlas mu propůjčil nejprve Josef Skupa, poté Miloš Kirschner.

Bob Dylan 80 let (nar. 24. 5. 1941)

Americký písničkář, hudebník, umělec a držitel Nobelovy ceny za literaturu, který již pět desetiletí výrazně ovlivňuje pupilární hudbu a kulturu.

Iva Janžurová 80 let (nar. 19. 5. 1941 Žirovnice)

Divadelní, filmová a televizní herečka. Po absolvování Pedagogického gymnázia vystudovala DAMU. Nejprve působila v libereckém divadle, poté získala angažmá v Divadle na Vinohradech (1964 – 1987) a odtud odešla do Národního divadla. Je držitelkou řady cen.

Pavlína Filipovská 80 let (nar. 28. 5. 1941 Praha)

Herečka, zpěvačka a moderátorka. V r. 1959 začala vystupovat v divadle Semafor, kde byla velice populární a dále v Divadle Rokoko a Apollo. Zahrála si i několik drobnějších rolí v několika filmech. Proslavila se interpretací písně Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Včera neděle byla. Od roku 1972 pracuje na volné noze, vystupuje v televizi, divadle a v rozhlase.

Ondřej Soukup 70 let (nar. 2. 5. 1971 Praha)

Baskytarista a hudební skladatel. Po absolvování Pražské konzervatoře působil jako baskytarista v mnoha jazzových a popových kapelách (Pražský výběr atd.). Počátkem 80. let 20. stol. přestoupil ke Karlu Gottovi a současně skládal a aranžoval hudbu. Poté se komponování začal věnovat naplno a zároveň se pustil do produkování desek.

Anatolij Karpov 70 let (23. 5. 1951 Zlatoust)

Ruský šachista, politik, spisovatel a novinář. Jeden z nejlepších šachistů všech dob. Byl mistrem světa v šachu v letech 1975 – 1985 a znovu 1993 – 1999. V roce 2005 navštívil šachový festival v Praze, kde hrál mj. i dvě partie s Davidem Navarou.

Svatopluk Skopal 70 let (nar. 28. 5. 1951 Kutná Hora)

Divadelní, filmový a televizní herec, režisér a pedagog. Absolvent brněnské JAMU, v letech 1994 až 2003 vyučoval jako odborný asistent na pražské DAMU.

Cher 75 let (nar. 20. 5. 1946 Kalifornie, USA)

Americká zpěvačka, herečka, skladatelka, tanečnice a producentka. Je známa svým výrazným kontrastním hlasem a různorodými činnostmi v mnoha oblastech zábavního průmyslu.

Jan Čenský 60 let (nar. 1. 5. 1961 Praha)

Divadelní a filmový herec, dabér a moderátor. Vystudoval Státní konzervatoř v Praze. V mládí se aktivně věnoval sportu (běh).

Jiří Babica 60 let (nar. 1. 5. 1961 Praha)

Kuchař, vyučil se v pražských hotelích Palace a Ambassador. Moderoval pořady Babicovy dobroty (2008 – 2014) a Babica vs. Sapík (2015 – 2016). V r. 2020 si na YouTube založil kanál „Babicova televize“, kde publikuje videa s recepty. Je vášnivým cestovatelem.

Mgr. Šárka Kašpárková 50 let (nar. 20. 5. 1971 Karviná)

Basketbalistka a bývalá atletka, skokanka do výšky a trojskokanka. Je bronzovou medailistkou z olympijských her v Atlantě (1996) a mistryně světa z r. 1997. V průběhu let dosáhla řadu dalších významných úspěchů. Drží české rekordy v trojskoku na dráze i v hale.

Roman Kreuziger 35 let (6. 5. 1986 Moravská Třebová)

Silniční profesionální cyklista. V kategorii juniorů se v silniční cyklistice stal mistrem světa (2004). Od té doby získal řady dalších významných cen. Jeho otec Roman Kreuziger (nar. 1965) byl někdejším juniorským mistrem světa v cyklokrosu.

David Pastrňák 25 let (25. 5. 1996 Havířov)

Hokejový útočník, aktuálně hrající v týmu Boston Bruins v americké NHL. V r. 2017 vyhrál v anketě Zlatá hokejka jako nejlepší hokejista sezóny ČR, čímž se stal nejmladším výhercem této soutěže. První místo pak zopakoval v letech 2018, 2019 a v r. 2020.

Jiřina Bohdalová 90 let (nar. 3. 5. 1931 Praha)

Divadelní a filmová herečka. Po obecné škole absolvovala dívčí reálné gymnázium a po maturitě v r. 1949 působila tři roky jako učitelka na ZŠ v Ostravě. Již ve svých šest letech zažila svůj filmový debut v němém filmu Pižla a Žižla na cestách (1937), další dětské role byly ve filmech Zlatý člověk (1939) a Madla zpívá Evropě (1940). Po absolvování DAMU divadelní kariéru začala po boku Jana Wericha v Divadle ABC a posléze v Městských divadlech pražských. V letech 1967 – 2004 byla členkou Divadla na Vinohradech. Od roku 2005 je členkou Divadla Na Jezerce. Kromě svých divadelních rolí často spolupracuje s Českou televizí, např. v zábavném pořadu Televarieté s Vladimírem Dvořákem účinkovala v letech 1956 – 1999, známé jsou také její pořady o vaření. Je výraznou vypravěčkou dětských pohádek a večerníčků (Pohádky ovčí babičky (1966), Broučci (1967), Pohádky z mechu a kapradí (1968), Rákosníček (1977) atd. Bohatá je rovněž její divadelní, filmová i rozhlasová tvorba. Je držitelkou mnoha významných cen, např. v anketě TýTý byla v roce 2010 uvedena do Dvorany slávy, téhož roku získala Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra, v r. 2013 převzala Medaili Za zásluhy 1. stupně atd.

Jiří Šlégr 50 let (nar. 30. 5. 1971 Jihlava)

Hokejový trenér, bývalý obránce, člen prestižního spolku Triple Gold Club (vítězství na MS v ledním hokeji, OH a zisk Stanleyova poháru) a politik.

Eva Hubatová