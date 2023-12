/FOTOGALERIE/ Fotbalisté v Městci Králové zakončili úspěšnou sezonu výroční členskou schůzí, na které se hodnotilo, hodovalo i tancovalo. Pro početnou základnu organizátoři podruhé zvolili z kapacitních důvodů prostory místního kulturního domu a udělali dobře. I letos totiž o tuto událost projevilo zájem více jak 130 hráčů, trenérů, vedoucích a příznivců kopané.

Z výroční členské schůze fotbalistů SK Městec Králové. | Foto: Oldřich Bíža

Hodnocení to bylo příjemné. Hráčskou základnu si místní vychovávají ve všech kategoriích ve věku od 4 do 19 let. Po právu tedy první velké poděkování směřovalo od vedení oddílu k mládežnickým trenérům a rodičům, kteří obětují nemalou část svého volného času této aktivitě.

Stručná zmínka o hospodaření klubu jenom natáhla čekání na to hlavní - hodnocení trenérů a ocenění jednotlivých hráčů. U těch nejmenších potěšila zpráva o neutichajícím zájmu dětí o sport, v žákovských kategoriích pak zmínka o úspěšném tažení těch mladších až ke třetímu místu nadregionálního turnaje Kába cup, u těch starších nadstandardní přednes nejmladšího královéměsteckého trenéra Dana Maliny nejen o půlmistrovském titulu okresního přeborníka.

Osobnost Deníku: Patrik Šoufek dal hattrick. Nakopla ho první branka

Vesele se hovořilo i hlavnímu trenérovu A mužstva Janu Šmidrkalovi, který s celým svým týmem a manažerem Romanem Šádkem s radostí vyhlíží jarní boje v I. B. třídě, kdy po letech sbírání bodů k záchraně počítají ty odstupové od druhého týmu v tabulce.

Vrcholem celého večera bylo vyhlášení jedenáctky roku SK Městec Králové, která byla složena napříč všemi kategoriemi a dle názorů trenérů i všech přítomných by porazila každého soupeře.

Trenér Městce Jan Šmidrkal: Lidi chodí, fandí, tleskají. A kvitují naši hru

Když už bylo všem oficialitám konec, rozjel DJ Majky svou hudební show a v sále kulturního domu se tancovalo a hovořilo nejen o fotbale až do nedělních ranních hodin.