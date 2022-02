Ve středu 9. února se v BIOS hale v Kladně odehrálo divizní finále středoškolských futsalových týmů. Pro poděbradské borce, hrající pod taktovkou trenéra Vládi Pinkase, to byla již třetí výzva ve středoškolské futsalové lize ‘21/’22 a nikdo z nich si nepřipouštěl, že by to snad měla být výzva poslední.