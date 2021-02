Nejkrásnější fotkou podzimních Poděbrad je snímek Zdeňka Frejvalda

Čtenář reportér Olga Vendlová





Ze třiatřiceti soutěžních fotografií, které lidé zaslali do Domu dětí a mládeže Symfonie Poděbrady vybrala porota tři vítězné. Posledním soutěžním tématem byly Podzimní Poděbrady a do 6. ledna se do hlasování mohla zapojit také veřejnost. Soutěžící zaostřili na Jiřího náměstí, lázeňský park, vilu Kouřimku nebo Havířský kostelík a jeho okolí, hydroelektrárnu, zámek a řeku Labe či přírodní detaily v podzimních barvách.

Druhé místo. | Foto: Zdeněk Frejvald