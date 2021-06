/FOTOGALERIE/ V dubnu letošního roku se měly konat již jednou z nešťastného koronavirového roku 2020 odložené 58. Poděbradské dny poezie. A znovu se odkládají, tentokrát na 24. až 27. června 2021. Věříme, že se spolku Slovo a hlas – ve spolupráci s městem Poděbrady a s Městským kulturním centrem podaří je letos uskutečnit.

Skončil další ročník Poděbradských dnů poezie. Oceněni byli úspěšní interpreti. | Foto: Milan Čejka

V čem je festival jedinečný?

Jednak je to jeho dlouhověkost a také skutečnost, že jeho páteří je po celou dobu recitační soutěž mladých umělců do třiceti let a studentů hereckých škol z Čech, Moravy a Slovenska. Do roku 1990 nesl festival název Neumannovy Poděbrady. Jeho součástí sice byla soutěž mladých umělců, ale doprovodný program byl většinou zastoupen výhradně renomovanými profesionály. Od roku 1990, kdy byl festival jeho faktickým zakladatelem, Vladimírem Justlem, přejmenován na Poděbradské dny poezie, se více zaměřuje na mladou generaci budoucích umělců – herců a recitátorů.