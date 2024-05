O srdci a s ním spojených nebo nějak přenesených záležitostech toho už bylo napsáno víc než dost. Přesto všechno srdeční téma stále láká k nějakému vyjádření nebo úvaze. Určitě každý ví, že tento důležitý tělesný orgán je odedávna v našem kulturním prostředí naprosto jasným symbolem lásky, ale také přátelství, kamarádství a dalších hodnot.

Srdce na poděbradském zámeckém nádvoří. | Foto: Milan Čejka

A nejen to, v srdci přece také sídlí odvaha a jak fyzická, tak psychická energie. Bojujeme přece srdnatě, máme odvážné srdce, necháváme někde kus srdce. Srdce máme v hrudníku sice uložené nalevo, ale říká se přece o někom, že má srdce na pravém místě. Někde jsem četl, že významově jde o pravou - levou stranu. A pravá strana je považována za tu správnou, vše se patrně už od středověku odvodilo od rukou. Pravá ruka bývá zpravidla šikovnější, obratnější a její přednostní používání je tedy správné, protože v populaci jasně dominují praváci. Méně příjemnými srdečními záležitostmi, tedy zdravotními problémy se zabývá několik lékařských oborů, mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti. Existuje také dost rad a tipů, jak bychom měli o svá srdce dbát a pečovat.

Ale také nás může „bolet srdce“ a jedná se o vyjádření našeho duševního stavu, žal vychází z úzkosti, strachu nebo nešťastné lásky. Se srdcem není radno si hrát! Ale raději obraťme list a podívejme se na jiné situace a příklady. Občas nám přece něco hodně důležitého leží na srdci a známé je rčení: Co na srdci, to na jazyku! Někdy nás něco chytne za srdce, někteří lidé k nám přicházejí se srdcem na dlani, takový postoj vyjadřuje otevřenost a upřímnost. Jindy nemáme to srdce někomu něco odříct. A nemít srdce? Jo to vadí. To vadí. To vadí. Podle přání či rady z našeho okolí si bereme něco k srdci. Každý zvon má své srdce, jedná se o pohyblivou část, která je zavěšena uprostřed těla zvonu. Někteří muži kupují svým milým a vyvoleným různá ozdobná srdíčka. Jasným příkladem byla a snad stále jsou, ta pouťová, obvykle zdobená, perníková.

A pokud zavítáte do Poděbrad, krásného lázeňského města, kde se léčí srdeční choroby, mohou vaše kroky ještě směřovat na první nádvoří místního zámku. Právě tady je k vidění stála výstava více než dvaceti srdcí evropských zemí, která vytvořili žáci několika uměleckých škol. Takže stále zůstává v platnosti známé rčení: Na srdce jsou Poděbrady!

Prožíváme krásný měsíc květen, ten bývá spojován s citovým záležitostmi a srdce tady nemůže chybět. Bezpočet klasiků v čele s básníkem Karlem Hynkem se v tomto smyslu dokázalo skvěle vyjádřit a další jdou v jejich stopách. Srdce neustále láká k uměleckému zpracování, různých titulů a přirovnání je bezpočet. Například Srdeční záležitosti je studiové album hudebníka Michala Pavlíčka. Pražské Divadlo Lucie Bílé zase uvádí muzikál Srdeční záležitost. A stejný název nesou minimálně dvě publikace a filmy různé produkce.

Rovněž jsme se už v dětství někde dočetli, že Čechy jsou srdcem Evropy. Ať už se na naši republiku přes všechny potíže a problémy díváme tak či onak, předpokládám, že hluboko v srdci je každý rád, že žije právě tady.

Co ještě dodat? Všem čtenářům Nymburského deníku posílám májový srdeční pozdrav!

Milan Čejka