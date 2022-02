Všichni to přeci známe. Přicházejí k nám přátelé, příbuzní, známí nebo kolegové z práce. Většinou se předem s předstihem ohlásí, někdy narychlo zavolají, jiní případně na poslední chvíli pošlou SMS. Někdo si ještě třeba pamatuje, že platilo rčení: „Host do domu, Bůh do domu!“