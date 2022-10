Je zřejmé, že chtějí vyjádřit, že je něco hodně silné nebo intenzivní. Samozřejmě, že se většinou jedná o pozitivní vyjádření nějakého vztahu, stavu nebo situace, tedy ve významu velice, velmi. Vždyť to dobře známe, že užíváme spojení: strašně se mi to líbilo, strašně to na nás způsobilo, mám tě strašně rád, ale také strašně rádi jíme, čas strašně letí. Dalších příkladů by se jistě našlo bezpočet. Vlastně se tak většinou chce vyjádřit radost, štěstí nebo spokojenost. Jindy chceme někoho nebo něco pochválit nebo se snažíme vyjádřit obdiv.