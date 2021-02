Fakultní Thomayerova nemocnice (FTN) bude centrálním místem pro výdej léku - tzv. bamlanivimab prodávaný jako BAMLAN od americké společnosti Eli Lilly. Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví došlo ve velmi krátké době již i k podpisu smlouvy o jeho zakoupení a ještě během února bude lék dovezen do FTN. V první fázi by se mělo jednat přibližně o 500 dávek léku a v následujících měsících bude postupně docházet k navýšení dodávek.

- ilustrační foto. | Foto: ČTK / ČTK

Lék bude nejdříve centrálně distribuován do lékárny ve FTN. O způsobu jeho poskytnutí do ostatních zdravotnických zařízení se teprve bude jednat, a to podle zájmu, který bude vycházet z indikačních kritérií vytvořených odbornou skupinou při Min. zdravotnictví. V současné době se připravují podmínky úhrady léku ze strany pojišťoven.