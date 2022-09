Přehledná trať, dokonalý povrch, skvělá organizace – to je tradiční klíč, který na závodní okruh do Dymokur láká opravdu špičkové jezdce z celé Evropy.

A jak to letos vše dopadlo? Hned při prvních závodech Klasiků jsme mohli vidět stroje Jawa Perák, ČZ, Morbidelli, Rotax a další, které dosahují na dymokurské trati průměrné rychlosti až 142 km/h.

Ve druhém závodě 125 SP vyhrál městecký závodník Michal Vecko na Aprilii, třetí skončil Lukáš Fikker, závodící roněž pod AMK Městec Králové. Na stroji Aprilia byl přihlášen také dymokurský jezdec Aleš Kralevič, který ale do závodu nenastoupil.

V závodě Twin se na start v Dymokurech postavil dymokurský Tomáš Krátký na Kawasaki ER-6, který jel v Dymokurech poprvé a obkroužil 11 kol s v průměrné rychlosti nad 149 km/hod. Situace s podjetím soupeře v první zatáčce zvedala diváky ze sedaček, to byl opravdu manévr hodný roadracingového jezdce. Městecký srdcař David Kužela na Kawasaki skončil v krásném závodě na pátém místě, Lukáš Fiker na Suzuki šestý.

Oblíbené silné kubatury do 600 ccm ovládl chotěšický Matěj Vít na stroji Yamaha R6, který zopakoval loňské vítězství v nádherném závodě, kdy se několikrát vystřídal ve vedení S Markem Červeným, který nakonec dojel druhý. U pumpy měl Matěj také velký Fan club, který ho hnal dopředu. Tento jezdec absolvoval 16 kol průměrnou rychlostí 179 km/h, oproti loňskému roku ještě dokázal zrychlit o 2 km/hod.

V nejsilnější kubatuře vyhrál holandský jezdec Joey Den Besten, druhý byl Didier Grahms z Německa a třetí Michal Prášek. Tito jezdci letí po trati průměrnou rychlostí přesahující 188 km/hod, kdy se opět o jeden kilometr v hodině zrychlilo.

Michal Prášek má z loňského roku jeden primát a to nejrychlejší kolo 1:00:155 minuty, což je dosavadní rychlostní rekord a opravdu málo chybí k překonání zdolání minutové hranice.

Celkové výsledky můžete najít ZDE.

Velké poděkování patří všem závodníkům, protože postavit se na trať znamená opravdu hodně odvahy. Někteří závodníci dokonce jedou i několik kubatur najednou. Ve startovním poli jsme mohli vidět i několik děvčat, některé jsou už maminkami. V depu je opravdu přátelská atmosféra, na trati závodí otcové se syny, v Dymokurech si každý najde to svoje, ať už díky unikátním klasikům či superrychlým motocyklům. Okolo strojů pobíhá i mnoho malých dětí, které ještě neumí pořádně chodit, ale už chtějí sedět na „mašině“. Motocyklový sport má tedy určitě pokračovatele, což je vidět i v obměně jmen ve startovních listinách.

Samozřejmě závody by nebylo možno uspořádat bez sponzorů, poděkování patří majitelům okolních pozemků, marshalům, záchranářům dohlížejícím na bezpečnost, obcím Dymokury, Činěves, městu Městec Králové i brigádníkům, kterých se před závody sešlo na okruhu několik desítek. Určitě jste si v průběhu let všimli, kam se dymokurský okruh posunul, kdy ze „zelené louky“ vyroste během týdne okruh se zázemím, který se opět po závodech vrátí do původního stavu.

Bez podpory diváků a pomoci všech shora jmenovaných by se závody nemohly pořádat. Speciální poděkování patří AMK Městec Králové, Road racing clubu Dvůr Králové v čele s ředitelem závodu Petrem Civínem a dcerou Bárou, kteří se svými členy pomohli k perfektní přípravě a bezproblémovému průběhu závodu. Osobní poděkování Tondovi Malaníkovi z Městce Králové, který je ředitelem Jury a zároveň se nejvíce zasloužil o znovuobnovení dymokurského okruhu.

Pokud se neuvidíme za měsíc v Brně, určitě navštivte a podpořte příští rok motocyklové závody v Dymokurech, bude to již 26. ročník, který si Vaši účast určitě zaslouží.

Autor: František Kuneš

