Tradiční setkání se světoznámou Pražskou konzervatoří představilo tři interpretační naděje: houslistku P.Tesařovou, violoncellistku K.Žákovou a pěvkyni M.Heboussovou, za spolehlivého klavírního doprovodu prof. H.Forsterové. Byl to večer plný přirozené muzikality, technických dovedností, spolehlivé paměti – držme jim palce!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.