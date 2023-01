Vladislav Rufer hrál v dobách své největší slávy divizi a několikrát zaskočil jako náhradník i ve druhé lize. Dlouhá léta nastupoval v krajském přeboru a posledních dvacet let úspěšně válel ve vyšších okresních soutěžích. Vláďa patřil mezi tři nejúspěšnější oddílové superveterány posledních třiceti let a v oddíle měl několik velmi dobrých kamarádů. Nikdy neodmítl žádného začátečníka a proslul svými různorodými hráčskými grimasami, kterými s chutí trestal své soupeře. Jeho nejoblíbenějším sparingpartnerem nového milénia nebyl nikdo jiný než S. „Cháron“ Randa (88). V klubu neměl nepřátel, a ačkoliv toho moc nenamluvil, patřil mezi vyhledávané oddílové společenské týpky. O organizaci turnaje se postarali P. Plachý s T. Kokojanem. Duo promotérů tímto děkuje milé paní Evě (manželka Vladislava)i dobrým synkům „Rufína“ za občerstvení, které rodina pro účastníky akce vlastnoručně připravila.

Závěrem bych rád dodal toto:

"Milý Rufíno, my, kamarádi a hráči Lokotky, jsme tě měli všichni rádi a chybíš nám tady. Nikdy na tebe nezapomeneme, neboť jsi navždy zanechal stopu v našich pingpongářských srdích."

Memoriál Vladislava "Rufína" Rufera: Turnaj s klikou opanovali "Kokost s Vostokem"

Hrálo se tradičně na čtyři hrané sety a nejspravedlivějším systémem každý s každým. Vzájemné špíly prvních tří dvojic byly velice vyrovnané a poslední, de facto finálový souboj nakonec rozhodl herně obrozený „Vostok“ z Ukrajiny, který je novou oddílovou akvizicí. Za nepříznivého stavu a již téměř ztraceného posledního zápasu s Dudlou a Vejtrubou mu to začalo na konci druhé sady doslova „lepit“ a celý souboj otočil ve prospěch své dvojice. Chlapík by měl od ledna v barvách Lokomotivy zasáhnout i do oficiálních okresních soutěží.

Konečné pořadí: 1. T. Kokojan + Kolja „V“, 2. L. Dudla + V. Vejtruba, 3. D. Rufer + J. Heršálek, 4. P. Plachý + F. Jakubec, 5. M. Boubín + M. Svoboda.

Za všechny „Rufínovy“ kamarády Lokotky Tomáš Kokojan

