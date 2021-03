Panenka na snímku se jmenuje Lojza Symfoňák. A jak pojmenujete vaši panenku? Nejdříve ji ale musíte ušít. K tomu může pomoci balíček s látkovým tělíčkem a dalším materiálem k vytvoření panenky. Všechny panenky odevzdané do Domu dětí a mládeže Symfonie Poděbrady poputují do humanitární organizace UNICEF, kde budou nabízeny k adopci, prodeji v rámci projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě.

Lojza Symfoňák, panenka pro UNICEF z DDM Symfonie Poděbrady. | Foto: Iva Synková

Vyrobte panenku pro UNICEF dle stanovených parametrů a odevzdejte do 11. 3. 2021 do DDM. Panenky budou zaslány do UNICEF, kde budou nabízeny k adopci/prodeji v rámci projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě. Cena panenky je 600 Kč a odpovídá nákladům na očkování pro jedno dítě. Panenky je nutné ušít podle návodu. Podrobnější informace k výrobě panenky a o projektu naleznete ZDE