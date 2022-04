Jedni ho zatracují, jiní vzývají. Jak to? Je to prosté. Marek Herman se nám dostává často pod kůži tím, že nahlas připomíná archetypální, desítkami, stovkami let prověřené modely fungování mezilidských vztahů a výchovných principů. Výrazně akcentuje úlohu maminky v prvních letech života dítěte, podporuje tradiční rozdělení ženské a mužské role v rodině, odmítá střídavou péči či přijímání dvouletých dětí do mateřské školy. Rve si vlasy nad „nemužností“ dnešních dvacetiletých mužů i nad současným trendem „být dokonalá matka“, děsí se mobilů a tabletů v rukách dětí atd.