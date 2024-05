Děti se učí plánovat a realizovat své nápady, prodávat produkty či služby a komunikovat se zákazníky. Tato akce nabízí nejen zábavu, ale také příležitost pro rozvoj prodejních dovedností, při kterých roste finanční gramotnost, podnikavost a zájem o udržitelnost.

Nově jsme zahájili spolupráci s projektem Mathesso. Jedná se o zábavnou matematickou hru na bázi pexesa, kterou si nově budete moci zahrát i na našich trzích. Finanční gramotnost a matematika zábavnou formou je přesně to, co chceme u dětí rozvíjet.

Spolupráce je také ze strany LECCOS, z.s., jejichž pěstounské děti budeme opět podporovat finanční sbírkou.

K akci se připojí i lokální klub deskových her "Há Céčko" z Nymburka.

Přijďte s celou rodinou podpořit odvážné trhovce, nebo zapojte své děti a rodinu do dětských trhů a rezervujte si svůj stánek na www.calm2be.cz



Kdy: 26. 5. 2024 od 10 do 15 hod

Kde: Kolonáda prof. Libenského (u fontány), lázeňský park Poděbrady

Pořádáno centrem Calm2be pod záštitou Města Poděbrady

Veronika Miláčková