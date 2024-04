Seznamte se s oblastí, která je podepsaná tvorbou Bohumila Hrabala. Kde slunečné borové lesy, čistá jezera a klidná hladina řeky Labe pohladí vaši duši. Aby pro vás toulky touto oblastí byly příjemnější a jednodušší, již brzy se vám představí nová cyklomapa Nymbursko dětem, která se postará o zábavu nejen vašich malých ratolestí, ale i vás samotných.

Ručně malovaná cyklomapa Nymburska. | Foto: se svolením Martiny Hoškové

„Ručně malované mapy vyrábíme už 20 let. Podařilo se nám vyrobit originální mapová díla pro každý jeden český region. V druhých vydáních těchto map jsme chtěli oslovit především ty, kterým se malované mapy líbí nejvíc. A to jsou děti. Proto v každém regionu spolupracujeme s uměleckými školami a dáváme prostor malým malířům, aby se mohli realizovat a následně vidět své malby v hotovém díle. Mottem této edice je Mapy tvořené dětmi, pro děti,“ přibližuje jeden z autorů myšlenky Milan Paprčka.

Ručně malovaná cyklomapa Nymburska.Zdroj: se svolením Martiny Hoškové

Nymbursko si zamilujete díky své pestrosti, jež přináší zábavu a tipy k výletům pro děti i dospělé. „Město Nymburk se může pyšnit především svou královskou historií, kterou připomínají například hradby, které měly ochraňovat město. Plavbou na výletní lodi vás z Nymburku dopraví do sousedních Poděbrad a dokonce i na soutok Labe s Cidlinou. Nedaleké Poděbrady okouzlí svým klidným lázeňským tempem. Pokud se podíváme na okolní přírodu, tak zjistíme, že se zde nacházejí krásné přírodní parky a památky, jako například filmové Kersko, kraj spisovatele Bohumila Hrabala. Při procházce březovým hájem na vás dýchne nostalgie doby filmu Slavnosti sněženek a rozhlížíte se kolem, kdy na vás vyběhne divočák,“ vypráví Martina Ondrášková, která projekt zastřešuje.

Ručně malovaná cyklomapa Nymburska.Zdroj: se svolením Martiny Hoškové

Navštívit na Nymbursku můžete zábavní park Mirakulum v Milovicích, který nabízí bezpočet atrakcí pro celou rodinu. V historické vesnici v Ostré se můžete osobně seznámit se středověkými řemesly a na vlastní kůži zažít, jaké to bylo žít a pracovat v dobách našich předků. Toto místo je naplněno příjemnými vůněmi mýdla, bylinek a tradičních pochoutek, které vám umožní ponořit se do atmosféry středověku. Dalšími tipy k výletům je Labyrintárium a zámek v Loučni. „Zahradní labyrinty si získaly velkou popularitu, avšak pouze zde objevíte absolutní raritu, která nemá obdoby v celé Evropě. Jedná se o jedenáct zahradních labyrintů a bludišť, které jsou součástí parku zámeckého areálu. Zakončit výlet, cykloturistiku anebo procházku můžete ochutnáním piva v Postřižinském pivovaru v Nymburku,“ vypráví Martina Ondrášková.

Ručně malovaná cyklomapa Nymburska.Zdroj: se svolením Martiny Hoškové

Ať už si vyberete jakoukoliv část, kterou zde navštívíte, společně s nově připravovanou cyklomapou si užijete originálního cestování. „Mapa je tvořena spoluautorstvím dětí z uměleckých a základních škol, které celému dílu dodávají pestrost a barevnost. Představují něco, co by ony samy uvítaly na rodinných výletech, něco co by jim dodalo radost a potřebnou zábavu. Skládaná mapa je ideálním společníkem, který se vejde i do malého batůžku, a na kterého se můžete spolehnout za jakékoliv situace,“ uzavírá Martina Ondrášková.