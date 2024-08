Desítky zdravotníků z Nemocnice Nymburk, několik spolků pomáhajících nemocným lidem, tři desítky stanů, velké pódium i živá kapela. To vše můžete vidět, když přijedete do sportovního areálu ve Všechlapech v sobotu, 24. srpna od 14 hodin. Obec Všechlapy tam ve spolupráci s Nemocnicí Nymburk pořádá Den zdraví.

Nemocnice společně s obcí vybuduje na jeden den obří ordinaci, ve které se může nechat každý příchozí preventivně vyšetřit. „Zdravotníci vám budou k dispozici bez žádanky, bez objednání, bez čekání a zdarma,“ láká návštěvníky na tuto akci místostarosta Všechlap Tomáš Koníček. „Můžete si přímo na místě nechat vyšetřit plíce, prsa, znaménka, změřit krevní cukr nebo tlak, a nebo si nechat poradit od našich nutričních terapeutů, jak zhubnout kila po letních grilovačkách,“ říká Nela Kvačková, jednatelka Nemocnice Nymburk s tím, že pro návštěvníky bude připraveno skvělé a fresh jídlo z nemocniční kuchyně.

Kromě vyšetření, která budou probíhat v provizorních ordinacích do 18. hodiny, je připraven i program na pódiu, kde bude známý moderátor Petr Říbal zpovídat různé odborníky ze zdravotnictví. Nudit se nebudou ani děti, které mohou trávit čas v dětské zóně, kde je mimo různých her i skákací hrad, nebo si také zajít ke zdravotníkům na vyšetření. Zjistit mohou i to, jak se dělá první pomoc či jak bezpečně jezdit na elektrokoloběžkách, což jim předvede Kocour Preventista.

Na závěr akce bude připravena i tombola. Celý den pak uzavře koncertem českobudějovický taneční orchestr Black Tower. Vstup na celou akci, včetně koncertu, je zdarma.