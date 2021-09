Ten byl tradičně zrealizován na sportovištích nymburské Remanence. Nejúspěšnějším účastníkem přípravy na letošní sezónu se tentokrát stal univerzální Patrik Košvanec, který tak nahradil loňského šampióna R. Parvoniče. Parta starších žáků bude v letošní sezóně reprezentovat Lokomotivu v nejnižší soutěži dospělých, tzv. pralesním čtvrtém okrese. Na fotce děti drží v rukou alternativní diplomy s fantaskními kresbami z domácí dílničky šéftrenéra. Nezbývá než popřát všem mladým nadšeným vyznavačům plastových míčků a zelených, resp. modrých stolů, aby měli ze sportu radost, hráli s chutí, měli fajn partu a u sportu vydrželi co nejdéle.

V podstatě po dlouhém roce a půl by se konečně měli rozeběhnout i výkonnostní soutěže stolních tenistů. Na tento restart jsou samozřejmě logicky natěšeny tisíce závodních amatérských plejerů všech věkových kategorií. Na snímku junioři Lokomotivy Nymburk se svým trenérem po absolvování v pořadí již čtvrtého ročníku oddílového prázdninového kempu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.