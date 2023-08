/FOTO/ Setkání u příležitosti oprav varhan a jejich historie připravily na neděli 13. srpna od 14 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chroustově Římskokatolická farnost Městec Králové a zastupitelstvo obce. Koncert po poutní mši svaté, přednášce a vysvěcení varhan bude výrazem díků všem dárcům.

Varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chroustově. | Foto: se svolením obce Chroustov

Historie chroustovských varhan sahá až do roku 1891, kdy je jako jako jednomanuálový mechanický kuželkový nástroj nechal postavit varhanář z Lomnice nad Popelkou Josef Kobrle. Neutěšený stav varhan odpovídal dlouhodobé absenci údržeb, kdy nástroj nebyl čištěn přibližně 40 let. To se projevovalo především ve špatné zvukovosti.

V dubnu roku 2023 nechala obec Chroustov varhany kompletně rozebrat, opravit, vyčistit, následně znovu zkompletovat a naladit. Práci provedl varhanář Peter Nožina. Po tomto odborném zásahu budou moci varhany i nadále dlouhá léta sloužit svému účelu.

Program setkání v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chroustově:



od 14.00 hodin - mše svatá: slouží Lic Ryszard Bočkowski

od 14.45 hodin - přednáška Vladimíra Turka o historii varhan

od 15.00 hodin - vysvěcení obnovených varhan

od 15.05 hodin - varhanní koncert: Viktor Darebný, Iva Podzimková



Dobrovolný finanční příspěvek bude použit na opravu varhan, které plně financovala obec Chroustov z veřejné sbírky na opravu kostela, jehož je vlastníkem.

Marcela Floriánová