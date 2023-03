Pochlubte se svým dětským hrdinou. Vyfoťte se s oblíbenou knihou svého mládí

Ať už to je Oliver Twist, Vinnetou nebo Hermiona. Knižního hrdinu svého dětství máme každý z nás. Tolikrát jsme se na něj obraceli ve svých myšlenkách a přemýšleli, jakby se asi zachoval a jak by nám poradil, když jsme si sami nevěděli rady. Také jste to tak měli, a nebo dokonce stále máte? Jaký je váš knižní hrdina?

Ilustrační snímek | Foto: Profimedia

Dejte nám vědět do redakce Deníku, vyfoťte se s knihou svého dětství a příspěvek pošlete na e-mailovou adresu: hrdina@denik.cz do středy 29. března. Napište nám o svém dětském knižním hrdinovi. KVÍZ: Jak dobře znáte hlavní hrdiny napínavých detektivních příběhů? Připravujeme speciální vydání o čtení a knihách, ve kterém své příspěvky najdete.