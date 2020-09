Počasí šlo pořadatelům na ruku a téměř dvě stovky návštěvníků se celý večer velmi dobře bavily. Skupina Brutus sebevědomě nastoupila kolem deváté hodiny a vůbec si nešetřili největší hity až na samý konec zábavy, ba naopak. Písnička střídala písničku, s minimální pauzou, jak je u těchto dělníků rock´n´rollu zvykem. Samozřejmě, že se zábava neobešla bez již legendárních mluvených vstupů Sáši Plesky.

Poprvé se Městečanům představil Honza Prokop jako sólový zpěvák. Rytmika byla přesná jako hodinky, tóny skvělého saxofonu se vznášely nad vodou a bezvadný zvuk elektrické kytary vše objímal, jak to v rockové kapele má být. Vláďa Hasal jakožto kapelník měl situaci neustále pod kontrolou a nezapomněl včas upozornit neznalé, kdy se rukama „mává nad hlavou“. Bylo zajímavé pozorovat bavící se a tančící děti, které přišly s rodiči, možná proto, aby poznaly, co je to ta pravá bigbítová muzika.

Ať tak, či tak, od druhého, a někdy i od prvního refrénu si člověk může zpívat s kapelou, tančit jako ďas a bavit se s přáteli a potkávat nové lidi. „V tradici budeme určitě pokračovat, uvidíme se nejspíš druhý víkend v září 2021, opět v pátek, protože po Brutusu potřebujete dva dny na rekonvalescenci,“ řekla jedna z pořadatelek Tereza Rydlová.

Jan Rydl ml.