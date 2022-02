Naše olympiáda se skládala z pěti disciplín - biatlon, lukostřelba, slalom na sjezdových lyžích, curling a saně. Původně měla proběhnout venku na zahradě. Z důvodů nepříznivých venkovních podmínek se naši organizátoři rozhodli přemístit disciplíny do vnitřních prostor MŠ, a to vůbec nebylo na škodu. Všichni účastníci olympiády podávali skvělé sportovní výkony, proto byli náležitě oceněni a odměněni zlatými medailemi s diplomem. Všichni jsme si dopoledne užili, pobavili jsme se a poznali co znamená hrát fair play.