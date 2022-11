„Měli jsme na startu asi 80 dětí a zhruba 100 dospělých. Řada běžců se nechala vylákat krásným počasím a startovné si kupovala až na místě. Dorazili i lidé, kteří včera běželi poprvé v životě, což je pro mne osobně velkým překvapením,“ říká organizátorka závodu Olivie Rubášová, která je zároveň starostkou T. J. Sokol Milovice a členkou předsednictva Odboru sportu České obce sokolské. O tom, že trať oschla a všem se běželo výborně, svědčí i rekordní čas, když trať 5,2 km zdolal vítěz Dan Fiala za 17´:30´´ v kategorii žen vyhrála Julie Sandra Stolarčíková s časem 22´:38´´.

Na organizátory i všechny účastníky čekalo velké překvapení, když jim krátce před 15. hodinou začaly nad hlavou vrčet motory letadel. Členové místního Aeroklubu Milovice se rozhodli podpořit účastníky a ocenit organizátory tím, že jim pořídili snímky a video ze svých létajících strojů. „Byla jsem úplně dojatá. Nikdo nám o tom dopředu neřekl a díky této iniciativě budeme mít skvělé záběry a snímky,“ popisuje Olivie Rubášová.

Pěkný den, který si všichni užili, zakončil večerní program, kdy vystoupila kapela složená ze členů Sokola Basslake. „Zajímavostí je, že všichni členové kapely odpoledne běželi a byli z toho nadšení, lidé to věděli a o to vřelejší bylo jejich přijetí. Po koncertě vystoupili akrobatičtí rokenrolisté z T. J. Sokol Pražský. Nakonec hrála kapela Big Rock, kterou zveme tradičně a jsme s jejich hudební produkcí moc spokojeni,“ doplnila Rubášová s tím, že program byl opravdu dlouhý a končilo se kolem třetí ranní. „To dokazuje, že to všechny bavilo a pěkně si to užili. Máme z toho velkou radost a děkuji všem, kdo se na programu i překvapení podíleli. Zasloužili se o skvělý večer,“ sdělila Olivie Rubášová a dodala: "Měli jsme historicky největší účast, protože šlo ještě 12 turistů z Věrné gardy, kteří šli s hůlkami mimo bězecký čas. Jejich čas byl 44 minut. A moc si jejich účasti vážíme. Nejmladšímu běžci bylo 1,5 let, nejstarší byl ročník 1961."

I tato akce a následná dlouhá zábava bezezbytku naplnila heslo letošního Sokolského běhu republiky, “Jedinec nic, celek vše!”. Již 4. ročník obnovené sokolské tradice si užily tisíce běžců po celém Česku (53 míst), i daleko za jeho hranicemi (8 míst – například Dallas, , Ottawa, Curych, …).

V Praze bylo na startu 522 závodníků

Hlavní závod konaný v Praze potvrdil velkou oblibu u sokolů i široké veřejnosti a na jeho start se 28. října postavilo celkem 522 závodníků. Rozmanitý program u Tyršova domu, sídla České obce sokolské, zahájily už od 11 hodin závody dětí a na start se v kategoriích do 6, 10 a 14 let postavilo celkem 135 malých závodníků. Velká chvíle a vyvrcholení společné oslavy přišla ve 14 hodin, kdy se ne start postavilo několik tisícovek běžců na 53 místech Česka, aby hromadně vyběhli. Ještě těsně před startem se proběhla online zdravice s ambasadory zapojenými do běhu v dalších lokalitách, například s Ivanou Večeřovou z Brna, Radkem Liškou z Terezína nebo Veronikou Preti z Kačice.

O startovní výstřel se v Praze postarala starostka České obce sokolské Hana Moučková spolu s předsedou Odboru sportu Janem Hauptem, která k závodu dodává: „Dělá mi upřímnou radost vidět každý rok zvyšující se počet běžců na akci, která navazuje na první Rozestavný běh z roku 1919. Slavíme výročí republiky pohybem, který nám je v Sokole vlastní. Myslím si, že i krásné počasí přispělo k velkolepé oslavě výročí republiky, i 160 let Sokola.“ Do kopců Petřínských sadů se posléze vydalo 387 běžců včetně sportovců Davida Svobody, Martina Koukala, Radka Šloufa nebo Jiřího Ježka. Na startu nechyběl ani senátor Parlamentu České republiky Pavel Fischer.

To, že je jednou z hodnot Sokola soudržnost, potvrdili běžci ze všech koutů světa, když v rámci své registrace přispěli více než 100 000 Kč děčínské sestře Valince, která bojuje s dětskou mozkovou obrnou. Není pochyb, že tato velkorysá částka malé slečně pomůže s nákladnou léčbou a potřebnými rehabilitacemi. A aby to nebylo málo, na pražském závodě v ČEZ Energy zóně závodníci a veřejnost vysportovali na handbiku dalších 51 584 Kč. S tím ve finálové jízdě pomohli i předseda Odboru sportu České obce sokolské, Jan Haupt, a moderátorka Lucie Výborná.

V zahraničí se ještě poběží

Tisíce běžců a stovky organizátorů spojili ve sváteční den síly, aby si připomněli tradici a zároveň ukázali, že dokážeme při sobě držet i v dnešní rychlé době. Většina míst, která se letos do oslavy pohybem zapojila, má po dnešním dni odběháno. Ale přeci jen se ještě bude slavit! Bratři a sestry z Washingtonu, San Francisca, Lisabonu a Curychu vyběhnou tento víkden, protože tam volno na český státní svátek nemají. A pak si můžeme zase říct, za rok Nazdar na startu!

Jiří Reichl