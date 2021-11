Je 28.října 2021, 103 let od založení Československa, venku mlha, ale za ní je cítit slunce, které nám dnes pomůže k povedené akci. Jako jedni z několika organizátorů v celé ČR začínáme i my v Poděbradech připravovat Sokolský běh republiky 2021. Pro nás je to první ročník, ale ve skutečnosti se jedná o ročník třetí. Sokolský běh republiky navázal po sto letech na rozestavný běh, uspořádaný při prvním roce oslav založení Československa.

Očekáváme zhruba 150 závodníků, jak dospělých, tak dětských. Přichází dobrovolníci z řad TJ sokol Poděbrady a přípravy jsou v plném proudu, všichni se těšíme, účastníci závodů doufáme také. Od 11. hodiny začínáme rozdávat startovní balíčky všem již zaregistrovaným běžcům a máme připraveno i zhruba 20 startovních čísel pro nově přicházející bez on-line registrace. Všechny je úspěšně udáváme a bývali bychom jich zvládli prodat i více.

Ve 12.00 začíná pomyslným výstřelem z reproduktorů společnosti GRADE FILM, která se nám stará o hudební produkci celé akce, první dětský závod pro děti do deseti let. Děti jsou natěšené, zahřáté rozcvičkou pod taktovkou mladých sokolek z oddílu SG, Karolínou a Markétou. Vybíhají na okruh s předběžcem, naším pozvaným ambasadorem Lukášem Novákem, což je mimo jiné reprezentant ČR v OCR, několikanásobný vítěz Gladiator Race, Predator Race a dalších českých závodů, účastník ME a MS v OCR, trenér ve skupině OCR Kids Poděbrady, učitel tělesné výchovy na ZŠ a osobní trenér působící v Poděbradech. Okruh ve vzdálenosti 400 m mají první závodníci v cíli zaběhnutý za zhruba jednu minutu a dvacet vteřin a každý závodník v cíli dostává na krk pamětní medaili Sokolského běhu republiky 2021.

Už půl hodiny po, tedy ve 12.30 hodin, jsou na startu připraveny děti starší kategorie 11 až 14 let a s nimi opět náš host Lukáš Novák jako předběžec, kterého si naše malé sokolky Julinka a Klaudinka z oddílu AE stačily ještě proklepnout v krátkém interview. Startovní výstřel, puštěná startovní páska a starší děti běží 800 m, tedy dva okruhy. První v cíli je Tadeáš Makovec s časem 2 minuty 28 vteřin. Dobíhají postupně další a další závodníci a opět dostávají pamětní medaili na krk hned při doběhu. Už s posledním doběhnutým se připravuje vyhodnocení obou dětských závodů a odměnění cenami sponzorů prvních tří nejrychlejších mladších děvčat a kluků a prvních tří starších dívek a starších kluků. Ceny dětem předává spolu se starostou TJ Sokol Poděbrady Radkem Smejkalem a jednatelkou Monikou Sobotkovou také starosta města Poděbrady, který je taktéž již dlouholetým členem Sokola, Jaroslav Červinka. Starosta Poděbrad nás přišel na akci podpořit a říct pár povzbuzujících slov a my za tuto návštěvu moc děkujeme a vážíme si toho.

Děti jsou oceněny, vyfotografovány a my se začínáme chystat na hlavní závod dne, který se odstartuje nejen u nás, ale po celé republice ve 14.00 hodin. Znovu všechny závodníky rozehřály naše rozvičovatelky, které jsou ale také závodnicemi hlavního závodu. Před druhou hodinou před startovní páskou stojí necelá stovka závodníků a mezi nimi již jako účastník závodu také Lukáš Novák. Moderátorka, sokolka Karolína Kadlecová, která nás svým slovem provází celý den, opět odstartuje závod a závodníci vybíhají z Kubových sadů na trasu 3km nejprve podél Labe k Labské Marině, kde se trasa stáčí doleva ke Kempu Golf a za ním opět doleva přes Sady S. K. Neumanna zpět do Sadů L. Kuby.

Je krásné počasí, svítí slunce, modrá obloha, jemný větřík, který si pohrává s padajícím listím po trase a závodníci mají úsměv ve tváři, který jim zůstává i v cíli, kam jako první dobíhá náš ambasador Lukáš Novák s časem 10 minut 42 vteřin. Závodníci postupně dobíhají do cíle svým tempem, vůbec nebylo nutné celý závod běžet, důležitá byla účast a radost z pohybu. V druhé polovině cílového pelotonu se objevuje i náš trenér SG Josef Svoboda se svou malou vnučkou v kočárku a jako poslední závodnice vbíhají do cílové brány naše věrné sokolky ze sokolské Věrné gardy, přičemž některým z nich je více jak 80 let. To nejlepší prostě nakonec! Každý dostává v cíli pamětní medaili ve tvaru lipového listu

navrženou pro letošní ročník běhu sochař i sportovec v jednom Jakub Flejšar. Nastává vyhlášení a ocenění prvních tří nejrychlejších mužů a žen hlavního závodu, fotografie na stupni vítězů a pak hromadná fotografie všech účastníků, doprovodů a všech dobrovolných pomocníků, bez kterých by se závod nepovedl tak, jak se povedl, děkujeme. A děkujeme všem zúčastněným, vážíme si toho a příští rok NAZDAR!

Autor: Daniela Vitoušová

Děkujeme za zaslaný příspěvek a panu Janu Sobotkovi za bohatou galerii!