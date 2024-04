Čtyři kapely, čtyři druhy piva i jedno speciální festivalové nebo limitovanou edici triček nabídne Beer rock fest, který se koná v sobotu 20. dubna v sokolovně v Křinci. Start je ve 20 hodin.

Rocková skupina Chaos. | Foto: DENÍK/Pavel Bohun

BEER ROCK FEST je hudební akce, kde vystoupí kapely nymburského okresu:



CHAOS

Vystoupí v původní sestavě Vašek Havlas, Honza Vávra, Tomáš Pilař, Vítek Beneš a Lucka Procházková. 10 let po svém reunionu se kapela chystá do finále své aktivní činnosti.



KATKA REJMONOVÁ & kapela

Katka je mladá, ale již dobře známá zpěvačka a to i mimo náš region, má vlastní repertoár a zde vystoupí se svou kapelou.



RED PENGUIN

Kapela byla založena přesně před 30 lety, tedy v roce 1994 jako tvrdší odnož skupiny Chaos Tomášem Pilařem, Honzou Vávrou, Romanem Matějem Veselým a Michalem Káninským a určitě se máte na co těšit.



BEER ROCK

Jsou “křinečtí hoši” (dle jednoho z textů jejich písně), kteří se celkem úspěšně snaží svojí 100% živou produkcí vzkřísit atmosféru zábav a přiblížit jí i mladé generaci a potěšit ty, co jí zažili před mnoha lety.

Beer rock fest v KřinciZdroj: Beer rock fest



Beer Rock Fest jedinečná akce a spojení nymburských kapel a má ambici být tím pravým rodinným festivalem, mohou přijít jak rodiče, kteří na kapele Chaos vyrostli i se svými dětmi, které již chodí na koncerty a zábavy mimo jiné na Katku a Beer Rock.

Na co se tedy můžete na Beer Rock Festu těšit?

na 4 kapely,

na 4 druhy piva, jedno speciálně festivalové, na další kvalitní tekutiny

na možnost pořídit si limitovanou edici triček s logem festu s názvy kapel,

na rozumné vstupné pouhých 250 Kč, tak, aby mohla přijít celá rodina.



Na setkání s Vámi se těší pořadatelé, kteří jsou zároveň i vystupujícími.

Začátek je přesně ve 20.00.

HONZA VÁVRA

alias KREJČÍK HONZA