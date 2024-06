Do Poděbrad totiž zavítali potomci českých krajanů žijících v USA a současně bývalí profesionální hráči či trenéři basketbalu, mj. CJ Kupec či Joe Lapchick.

Do České republiky přijeli na pozvání České basketbalové federace, která právě v tomto týdnu slaví výročí 100 let. Potomci krajanů převezmou v rámci slavnostního večera ocenění Fatherland Order of Excellence by Czech Basketball Federation for outstanding performance pro významné americké basketbalisty s českými kořeny.

V rámci programu zavítali se svým průvodcem, sportovním novinářem a komentátorem, Jakubem Bažantem do Poděbrad, kde absolvovali prohlídku skláren, a pak už jejich kroky směřovaly na radnici, kde je přivítal starosta Roman Schulz. Ten je seznámil s historií města a lázeňství, a představil jim významné poděbradské památky.