Po prvních náznacích dětem a rodičům z našeho oddílu zavládlo nadšení: "konečně závody", klidně venku, na škváře či na blátě! Takže úkol zněl jasně, soutěž uspořádáme jako 1. kolo cvičení podle lektora. Tato soutěž obvykle probíhá v podzimních měsících, ale proč by nemohla začít už v květnu. Zázemí ve formě elektřiny jsme měli v Městské Sportovní hale na Ostende a dál už šlo vše samo. Co jsme si nejvíce přáli, bylo hezké počasí a hlavně bez deště. Bylo sice chladněji, ale nepršelo!

Přijelo natěšených 171 závodnic z celé republiky. Opravdu i ze Šumperka, Jindřichova Hradce, Blanska či Jihlavy. Během celého dne se na asfaltovém hřišti střídaly všechny věkové kategorie od 4 let do dospělého věku. Velký obdiv patří těm úplně nejmladším závodnicích. Pro všechny to byl nejen úplně první závod v životě, ale většina holčiček byla teprve podruhé nebo potřetí od září 2020 na "aerobiku". A zvládly to nádherně, nejen ty nejmladší, ale všechny závodnice si zaslouží obdiv. Věříme, že jsme i my přispěli k návratu dětí ke sportování po pauze u počítačů.

Další závod proběhne již uvnitř a bude to 2. soutěžní kolo v Kutné Hoře 20.6.2021 a 3. kolo v Náchodě 27.6.2021.

Soutěž organizoval oddíl aerobiku TJ Sokol Poděbrady a okruh příznivců a sponzorů, děkujeme též za podporu města Poděbrady.

Video z akce ZDE

V krátkosti nejlepší výsledky závodnic z našeho oddílu:

0. kategorie do 6 let

1. místo Sofie Novotná, 5.místo Tereza Grandischová, ve finále Denisa Kubátová, Nikola Sedláčková, Lucie Továrková, Denisa Štoková, Stella Marková, Nia Starkey, Linda Denisová.



1.kategorie 7 - 8 let

2. místo Klaudie Kadlecová, 4.místo Julie Vitoušová



2.kategorie 9 - 10 let

1. místo Michaela Pospíšilová, ve finále Vanessa Hubalovská, Karolína Veselá, Justýna Fejfarová a Karolína Křižková



3.kategorie 11 - 13 let

4. místo Anna Vitoušová, ve finále Mary Šípková



4.kategorie 14 - 18 let

3. místo Alžběta Hujerová

Autor: Monika Sobotková za oddíl aerobiku T.J. Sokol Poděbrady