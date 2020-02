Pepík se o návštěvě kasáren dozvěděl z dárku, který našel o Štědrém večeru pod stromečkem. „Měl jsem hroznou radost, i když jsem vůbec nevěděl, co mě čeká,“ prozradil žák čtvrté třídy. Potěšený byl i starší bratr, který to s obdarováváním nemá vůbec jednoduché. „Jsme čtyři sourozenci, takže vymyslet a sehnat dárky pro všechny mi dá pořádně zabrat. Navíc to stojí hodně peněz,“ svěřuje se Vojta.

Pozvání do Bechyňské posádky přijali všichni členové rodiny, i sedmiletá Markétka a sedmnáctiletá Anička. Kromě prohlídky vojenské posádky je čekal i hlavní bod celé návštěvy, tedy seznámení se s prací pyrotechnika. „Mám tady připravenou ukázku s rentgenem, budou si moci zkusit obsluhovat robota Talon a taky si vyzkoušet oblek pyrotechnika,“ upřesnil starší pyrotechnik specialista roty EOD 152. ženijního praporu Michal Král. Právě práce s robotem všechny nejvíce nadchla. „Měl jsem za úkol přivézt pomocí robota kanystr naplněný podezřelou žlutou tekutinou. Vypadalo to jednoduše, ale nakonec to ovládání na dálku zas až tak lehké nebylo,“ přiblížil svůj zážitek Josef Řezáč.

Tím ale vánoční program nekončil. Rodinu totiž ještě čekala prohlídka sbírky munice, od nejstarší z konce devatenáctého století, až po současnou.

Třešničkou na dortu bylo setkání s velitelem 15. ženijního pluku plukovníkem Jiřím Tršem, který Josefa symbolicky povýšil do hodnosti pyrotechnika – čekatele a zároveň mu daroval i pamětní minci 15. ženijního pluku. „Potřebujeme mladou krev, a každý, kdo má vůli a chuť pracovat u armády České republiky, potažmo u našeho ženijního pluku, je samozřejmě vítán,“ konstatoval velitel pluku při loučení s rodinou. S možností, že by se její dva synové stali vojáky, počítá i maminka Josefa a Vojty, Jana Řezáčová: “Pokud by je tato práce bavila a našli by se v ní, tak je v tom budu samozřejmě podporovat.“

Přestože je z řad veřejnosti převážně zájem o pozice pyrotechniků, nejvíce žádaní jsou u 15. ženijního pluku podle informací personálního oddělení hlavně řidiči, strojníci nebo ženisté v hodnostech svobodníka a desátníka. Bližší informace se zájemci dozví buď přímo u 15. ženijního pluku, nebo na rekrutačních střediscích po celé republice.

kpt. Zuzana Králová - TID 15. ženijního pluku