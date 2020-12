Zdroj: DENÍK/Michal BílekAntonín Krch

69 let, důchodce, výtvarník

Týnec nad Sázavou

Politici mě rozhodně nezklamali. Zklamali měla ale ti, kteří neuznávají nošení roušek a protestují proti nim. Nejsem hoteliér ani hospodský, tak mi ani nevadí to, že po jednom rozhodnutí vlády přišlo druhý den jiné. Tohle nemám problém respektovat.

Zdroj: archiv Boženy BekovéBožena Beková

servírka

Beroun

Pracuji jako servírka a momentálně jsme na tom všichni biti. Myslím si, že za mě z politiků obstál Tomio Okamura, protože mi přijde, že dost za hospody a pohostinství bojuje. Přesto si myslím, že finančně vydrží jen hrstka z nás.

Zdroj: DENÍK/Kateřina Nič HusárováPetr Nebraska Šlocar

64, let, lakýrník

Královice

Na začátku se mi líbil přístup Jana Hamáčka. Líbil se mi i původní mladý ministr Adam Vojtěch. Nechápu, co provedl špatného, že raději sám odešel, ale to se asi nedozvíme. Pokud bych měl hodnotit politika, který u mě v covid krizi propadl, tak by to byl asi prezident Miloš Zeman. Někdy pronese takovou věc, že mi až rozum zůstává stát.

Zdroj: archiv Luboše VotroubkaLuboš Votroubek

67 let, moderátor, rentiér, pedagog

Býchory u Kolína

Kdo podle mého osobního názoru neobstál, je prezident. Když porovnám, a nemusím chodit daleko, například se slovenskou prezidentkou, která dokáže povzbudit, dát naději. A kdo z viditelných politiků obstál? Jsem dalek velikého hodnocení. Nezávidím jim a rozhodně bych nechtěl být v jejich kůži.

Zdroj: archiv Štěpána DrtinyŠtěpán Drtina

26 let, radní

Kutná Hora

Bohužel nemůžu zmínit žádné jméno s pozitivní konotací. Vláda měla na zorientování se v situaci dostatek času a přesto jsme stále svědky čím dál většího zmatku a nekoncepčního jednání. A za to vše je dle mého názoru primárně odpovědný Andrej Babiš, který místo aby dával na názory odborníků, jede své osobní nesmyslné PR.

Zdroj: archiv Víta NěmečkaVít Němeček

31 let, místopředseda florbalového klubu FBC Rakovník:

Rakovník

Podle mě je řešení krize od začátku nezvládnuté. Neobstál žádný politik. Z ekonomických, psychických a jiných důvodů lidé páchají sebevraždy, někteří podnikatelé a zaměstnanci zasaženi krizí nemají na jídlo a vláda stále směle, dvojím metrem, zakazuje jejich činnosti, omezuje hybnost trhu, namísto hledání jiného řešení.