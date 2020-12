Pandemie covid-19 neodrazuje české turisty od cestování. Jen mění cílové lokality. Zatímco v minulých letech byly touto dobou zimní dovolené v oblíbených zimních střediscích v tuzemsku i v zahraničí beznadějně vyprodané, tentokrát je situace opačná. Jako by zimní sezona vůbec nezačala: nabídka volných zájezdů do lukrativních zimních středisek v Itálii, Rakousku nebo Krkonoších je stála velkorysá.

„Zájem o lyžařské zájezdy se nyní téměř zastavil, což je ale vzhledem k situaci pochopitelné. Ze zájezdů, které jsme zatím prodali, vede italská oblast Livigno, následuje rakouský Kaprun a na třetí místě jsou Krkonoše. Vypadá to, že lyžaři budou nakupovat zájezdy poprvé na poslední chvíli. Nárůst prodeje pak očekáváme spíš po Novém roce. Normálně už by populární lokality a hotely byly vyprodané,“ reagovala na dotaz Deníku Andrea Řezníčková, mluvčí cestovní kanceláře Invia.

„Prodej lyžařských zájezdů se v minulých týdnech téměř zastavil. Věříme, že dojde postupně k jeho oživení. Jsme připraveni zájezdy na zimu prodávat a realizovat,“ sdělil Petr Šatný, mluvčí cestovní kanceláře Alexandria.

Místo sněhu písek

Zároveň zmínil, že poptávka po zimních zájezdech je, zákazníci chtějí trávit volné dny na horách, ale nejasné okolnosti otevírání lyžařských areálů je brzdí.

Právě nejistota ohledně otevření sjezdovek se podepisuje na tom, že někteří přehodnocují své plány o zimní dovolené a místo za sněhem míří do exotických zemí. I přes slabší a omezenou nabídku kraluje prodejům Egypt, a to už několik let. Zájem je mezi Středočechy i o dovolené v Zanzibaru a Spojených arabských emirátech. Cestovní kancelář Invia dokonce eviduje čtyřnásobně vyšší počet zakoupených zájezdů do Zanzibaru.

Cestovní kancelář Exim tours do Emirátů připravuje charterové lety. "U těch odpadá povinnost testů už před odjezdem. Klienti tedy nemusí před odletem shánět a hlavně platit testy. Zdarma budou otestováni až po příletu do destinace. Stejné podmínky platí i u Egypta. Pokud bude i dále platit povinnost testování po návratu do České republiky, nabídneme klientům testy za zvýhodněnou cenu 990 korun,“ informoval Petr Kostka z cestovní kanceláře Exim tours.

Zájem o letní zájezdy

Mluvčí cestovních kanceláří se shodují na tom, že pokud se lidé rozhodnou vyrazit v závěru roku na dovolenou, rozhodně na ní nešetří. „Slýcháme, že si chtějí po tomto roce za každou cenu odpočinout v teple a mít klid,“ dodala Andrea Řezníčková.

Navzdory nejistému vývoji pandemie je podle cestovních kanceláří veliký zájem o first minute zájezdy na léto příštího roku. Vede tradičně Řecko a jeho ostrovy, Turecko a Bulharsko.