Při návratu ze Španělska test nebo karanténa. Ministerstvo zpřísnilo podmínky

Lidé v Česku musejí mít od pondělí 24. srpna při návratu ze Španělska negativní test na koronavirus nebo jít do dvoutýdenní karantény. Výjimku mají Kanárské ostrovy, krátkodobé pobyty do 12 hodin a děti mladší pěti let. Na svém webu to dnes večer oznámilo ministerstvo zdravotnictví, které tak potvrdilo dříve avizované zařazení Španělska mezi země s vysokým rizikem nákazy. Ministerstvo také zveřejnilo doporučení pro Čechy vracející se z Chorvatska a zpřísnilo pravidla pro pracovníky z rizikových zemí.

Německé ministerstvo zahraničí vydalo varování před "zbytečným cestováním" do Katalánska, Navarry a Aragonie "kvůli vysokému počtu infekcí". | Foto: Profimedia

Z evropských zemí hodnotí ministerstvo jako rizikové nadále také Rumunsko. Turisté se musejí bezprostředně po návratu z těchto zemí telefonicky ohlásit na krajské hygienické stanici příslušné k místu jejich bydliště. Následně musejí absolvovat test na covid-19, který si sami zaplatí, a jeho výsledek oznámit hygienikům nejpozději do 72 hodin od návratu. Pokud test nepodstoupí, čeká je dvoutýdenní karanténa. Opatření platí pro české občany i cizince. Situace se zhoršuje. Zavřete Chorvatsko, ozývá se stále hlasitěji Přečíst článek › Při cestě z Chorvatska by se lidé, kteří se tam na dovolené účastnili hromadných akcí, měli podle doporučení ministerstva chovat obezřetně, vyhýbat se v Česku hromadným akcím a dodržovat bezpečný odstup od ostatních. Mají sledovat svůj zdravotní stav a v případě příznaků neprodleně telefonicky kontaktovat lékaře, radí ministerstvo. Doporučuje jim také časté mytí rukou a použití dezinfekce a kýchání do jednorázového kapesníku nebo do rukávu. Zpřísnění pravidel pro pracovníky z rizikových zemí Od pondělí se podle ministerstva také zpřísňují pravidla pro pracovníky z rizikových zemí, po 14 dnech od příjezdu do ČR musejí podstoupit druhý test na covid-19. Ministerstvo jako důvod změny uvádí "poměrně výrazné šíření onemocnění v těchto komunitách". Bez testu s negativním výsledkem nesmějí do práce. Zároveň ale ministerstvo od 24. srpna uvolňuje podávání žádostí o krátkodobá pracovní víza pro Ukrajince. Zaměstnavatelé v Česku musejí nyní zajišťovat testování u pracovníků z pěti unijních zemí, jde o Belgii, Maltu, Bulharsko, Lucembursko a Španělsko. Do Tuniska bude nutný test na koronavirus. Výjimkou bude dovolená s cestovkou Přečíst článek › Seznam bezpečných zemí, na základě kterých ministerstvo zahraničí aktualizuje Mapu cestovatele s pravidly pro cesty do zahraničí s ohledem na vývoj epidemie koronaviru, ministerstvo zdravotnictví aktualizuje jednou týdně v pátek. Při některých z minulých aktualizací ministerstvo upozorňovalo na vyšší míru rizika v některých evropských zemích, dnešní tisková zpráva takovéto varování neobsahuje.

Autor: ČTK