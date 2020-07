Mumlavský vodopád, který je nejbohatší na vodu a v jeho okolí je to vážně hukot. V Harrachově najdete nejstarší českou sklárnu s pivovarem, kde se nad zlatavým mokem můžete koukat, jak jde práce od ruky tamějším sklářům. Přečtěte si sedm tipů Deníku na místa, která nesmíte minout.

1. Harrachov

Proslavil se zejména díky sportovnímu areálu s mnoha skokanskými můstky, kde se konaly závody světového poháru v letech na lyžích a také mistrovství světa. Najít tam můžete i Sklárnu Novosad, která patří mezi nejstarší české sklárny. Byla založena na začátku osmnáctého století a dodnes se tam vyrábí křišťálové lustry či luxusní nápojové sklo. Součástí komplexu je minipivovar, ze kterého můžete přes prosklenou stěnu sledovat skláře při práci. Možná je také prohlídka Hornického muzea s kilometrovou podzemní štolou.

2. Krkonošské vodopády

Labský vodopád je jedním z nejmohutnějších tuzemských vodopádů, jeho výška dosahuje do třiceti metrů. Nad tímto vodopádem bývala v minulosti umístěna vodní nádrž se stavidlem, které obsluha občas vytáhla, a vodopád tekl mohutnějším proudem, což turistům poskytlo nevšední podívanou. pančavský vodopád je se svojí výškou 148 metrů nejvyšší v České republice. Je vytvořený na boční stěně ledovcového údolí. I u tohoto vodopádu byl v minulosti uměle navyšován průtok pomocí malé nádržky se stavidlem. Mumlavský vodopád je na vodu nejbohatší vodopád v Krkonoších. Voda teče po celé šířce koryta a padá do zhruba deseti metrové hloubky. Ve skále vytváří obří kotle ze žuly, tak zvaná Čertova oka.

3. Labská přehrada

Leží na jižním okraji Špindlerova Mlýna a je první přehradou, která byla vytvořena na řece Labi. Chrání okolní vesničky před záplavami, které vznikají díky tajícímu sněhu z tamějších hor. Je možné se v ní vykoupat, ale bez jakéhokoliv zázemí. Břehy okolo přehrady jsou dost strmé a horská voda v ní je studená.

Nevíte, kam na výlet po České republice? Inspirujte se speciálem Deníku Češi v pohybu ZDE.

4. Wielki a Maly staw

Velké a malé jezero ledovcového původu leží na polské straně Krkonoš, proto také polské názvy. Jsou to největší plesa z české i polské strany Krkonoš. Wielki Staw má z břehu na břeh v nejširším místě 606 metrů a sahá do hloubky pětadvaceti metrů. Je staré asi deset tisíc let.

Maly Staw má rozlohu necelé tři hektary a maximální hloubka je sedm metrů. Plesa jsou viditelná z hlavního hřebene Krkonoš, ale zájemci se s nimi mohou seznámit i zblízka pomocí turistických tras, které k nim vedou.

Zdroj: Deník

5. Sněžka

Se svými 1 603 metry nad mořem je nejvyšší horou nejenom Krkonoš, ale i celé České republiky. Přes její vrchol prochází česko-polská hranice. Vrchol Sněžky leží v Polsku, nejvyšším českým vrcholem je tedy Luční hora, která je zhruba o deset centimetrů nižší než samotný vrchol Sněžky. Jelikož jde o nejvýše položené místo Česka, z jeho vrcholu je rozsáhlý panoramatický rozhled do širokého okolí. Na jejím vrcholu můžete také poslat pohled z nejvýše položené pošty v tuzemsku.

6. Luční bouda

Nachází se ve výšce 1 410 metrů nad mořem a je jednou z nejvýše položených horských chat ve střední Evropě. Již tři sta let poskytuje přístřeší pro pěší. Hotel prošel rekonstrukcí a v současné době si tam můžete odpočinout ve wellness, najíst se v nejvýše položené restauraci v Čechách či ochutnat půlmetrový rohlík z tamější pekárny. Vaří tam pivo Paroháč. Po domluvě je možné zahrát si na pana sládka a zkusit uvařit vlastní pivo.

7. Černá hora

Leží kousek od města Janské Lázně. S nadmořskou výškou 1299 metrů patří mezi vyšší krkonošské vrcholy. Na jejím vrcholku najdete rozhlednu Panorama, ze které se můžete kochat výhledem na Krkonoše i Podkrkonoší. Nedaleko od Černé hory se nachází turisticky populární Černohorské rašeliniště. V zimě můžete navštívit lyžařský areál na Černé hoře, který je největší v České republice.

Zdroj: Deník Zdroj: Deník

Mám rád jídlo a gastronomii

TIP NA MÍSTNÍ SPECIALITU

Tradiční krkonošské speciality najdete v restauraci Rusalka, která se nachází v Dolní Malé Úpě. Kromě klasických jídel tam najdete také krkonošské speciality jako bramboráky, sejkory, kyselo či pašerácký guláš. Točí maloúpské pivo Trautenberk. Penzion Rusalka vás okouzlí nejenom výbornou kuchyní, ale také svým zevnějškem. Vrátí vás o desítky let zpět a navodí atmosféru původní krkonošské boudy. www.rusalka-upa.cz

TIP PRO GURMÁNY

Přijďte si polebedit s dobrým jídlem do restaurace Lebeda ve Špindlerově Mlýně. Nabízí staročeskou i moderní kuchyni. Své zkušenosti tam ze Švýcarska a Rakouska zúročuje šéfkuchař David Grundza, který si hraje kromě chutí také s vizuální stránkou jídel. Králičí tlačenka s ředkvičkovým salátem, losos uděný ve venkovní udírně, pečený houbovec či bůček. Nemůže chybět sladká tečka v podobě trhance s malinami a zakysanou smetanou. Toto, ale i mnohem více na vás čeká v Lebedě. www.lebeda-spindl.cz

ALE JÁ NEJÍM MASO

V restauraci Farma ve Špindlerově Mlýně si přijde na své každý. Kromě masitých pokrmů tam nabízí také širokou nabídku bezmasých jídel. Restaurace se specializuje na staročeské a krkonošské speciality s moderním nádechem. Cuketové placičky, pohankové risotto, dukátové buchtičky s vanilkovým krémem a mnoho dalších pochoutek na vás čeká na vrchu malebného údolí Svatý Petr. Jídlo tam můžete zapít pivem Farmář, dvanáctkou vařenou přímo pro restauraci. www.restauracefarma.cz

KAM NA DOBRÉ PIVO

Osobité pivo s plnou hořkou chutí můžete ochutnat v rodinném pivovaru Hendrych ve Vrchlabí. Příběh tohoto pivovaru začal snem o rodinné firmě, která se soustředí na skvělé české produkty. Sen se stal skutečností. V roce 2012 dokončili nezbytné přípravy a poté už zbývalo pouze uvézt pivo na trh. V současnosti vaří jedno z nejlepších piv v okolí. Jestli si tedy rádi pochutnáte na dobrém českém zlatém moku, pivovar Hendrych je pro vás to správné místo. www.pivohendrych.cz

Zdroj: Deník

Mám rád klid a pohodu

LÁZNĚ

Odpočinek. Ve Státních léčebných lázních Janské Lázně si přijde na své každý. Jejich nabídka léčebných a relaxačních programů je určená pro všechny generace. Můžete si zde užít různé druhy

masáží, vodoléčbu, zábaly či rehabilitační cvičení. V jejich okolí je také velké množství vycházkových tras, při kterých můžete strávit čas v přírodě a nadýchat se čerstvého horského vzduchu.

VYHLÍDKA

Naučná stezka Černohorským rašeliništěm je pro veřejnost přístupná od června do poloviny října. Prostřednictvím chodníků a dřevěné vyhlídkové věže se důvěrně seznámíte s několik tisíc let starým rašeliništěm. Po trase je šest informačních tabulí se zprávami o tamější přírodě, rostlinách a zvířatech. Stezka má tři a půl kilometru a vede od Černé boudy, na Václavák, Hubertovu vyhlídku k Velkým pardubickým boudám.

TIP U VODY

Aquapark Špindlerův Mlýn je tu pro milovníky vodních radovánek i vyznavače klidu a pohody. Najdete tam rekreační i dětský bazén se třemi tobogány. Také malou a velkou vířivku, divokou řeku nebo vodní kola. Wellness centrum nabízí masáže, saunový svět či solnou jeskyni. Všechny atrakce jsou v ceně vstupenky, pouze za masáže si musíte připlatit.