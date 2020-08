„Řecký premiér mi slíbil, že během dneška bude Česko vyřazeno z řeckého seznamu rizkových zem," řekl pro ČT premiér Babiš. Později potvrdil, že plánovaná povinnost předkládat test od 17. srpna vůbec nevstoupí v platnost.

Ještě předtím o situaci informoval na svém twitteru. „Po mé osobní intervenci a na základě nových údajů o epidemiologické situaci v ČR, které jsme dodali řecké straně, vyřadí Česko ze seznamu zemí, jejíž občané mají povinnost předkládat test na covid-19 při vstupu do Řecka," napsal Babiš.

Právě jsem mluvil s řeckým premiérem @kmitsotakis. Po mé osobní intervenci a na základě nových údajů o epidemiologické situaci v ČR, které jsme dodali řecké straně, vyřadí Česko ze seznamu zemí, jejíž občané mají povinnost předkládat test na covid-19 při vstupu do Řecka. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) August 13, 2020

Řecko nedávno kvůli růstu počtu nakažených koronavirem zavedlo povinné testy ne starší než 72 hodin pro občany Česka, Švédska, Belgie, Španělska a Nizozemska, opatření má platit od pondělí 17. srpna. V příštím týdnu má do země letět asi 4800 Čechů, do poloviny září více než 30 tisíc.

Celkem se dosud v jedenáctimilionovém Řecku potvrdilo 5749 případů nákazy koronavirem, z toho skoro 1300 od počátku srpna. V souvislosti s covidem-19 zemřelo v Řecku dosud 213 lidí.

Děti do deseti let negativní test na covid-19 a lékařské potvrzení v angličtině mít nemusí, uvedlo dnes na twitteru ministerstvo zahraničí. Pro ostatní je test ne starší než 72 hodin povinný od pondělí 17. srpna. Potvrzení o negativním testu a lékařské potvrzení o negativní diagnóze na covid-19 v angličtině vydá laboratoř, která vzorek testovala.

Vyžádat si ho ale musí lidé už před odběrem, některá místa za dokument chtějí navíc k ceně testu 200 až 250 korun. Test stojí obvykle 1756 korun ve státních a krajských nemocnicích, v soukromých odběrových místech může být cena pro samoplátce vyšší.

Nejoblíbenější destinace

Řecko je jednou z nejoblíbenějších destinací, kam Češi s cestovními kancelářemi vyrážejí. Podle Českého statistického úřadu tam loni delší pobyt strávilo 407 tisíc Čechů. Letos se tam s tuzemskými cestovními kancelářemi podle jednatele CK Travel Family Ivana Lackoviče mělo dostat mezi 35 až 40 procenty lidí ve srovnání s loňskem.

Řecko bylo v nynější pandemii řadou expertů chváleno za to, jak včasnými a přísnými opatřeními šíření nákazy relativně dobře zvládlo. Epidemická situace se ale výrazně zhoršila koncem července. Tehdy také vláda opět zavedla povinnost nosit roušky ve vnitřních veřejných prostorách.



Řecko se turistům znovu otevřelo v polovině června, kdy zrušilo restrikce na lety ze tří desítek evropských zemí do Atén a Soluně. Ostatní řecká letiště se pro zahraniční linky otevřela 1. července. Všichni cestující do Řecka musí před vstupem do země vyplnit elektronický formulář s adresou svého pobytu.

Ministerstvo zdravotnictví kvůli posílení testovací kapacity v regionech v úterý cestovní kanceláře vyzvalo, aby počty lidí, kteří mají rezervovaný zájezd do Řecka, nahlásili na e-mail crtexterni@mzcr.cz i s místem bydliště a datem odletu. Do středečních 14:00 jich bylo nahlášeno zhruba 1000.

Cestovní kanceláře žádají, aby cena testu pro samoplátce byla snížena na 500 korun a aby laboratoře musely povinně vzorek otestovat do 24 hodin. Teď je limit dvojnásobný, což je podle ministerstva zdravotnictví dostatečné. Snižovat nemíní ani stanovenou cenu 1756 korun.