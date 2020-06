Stylově od bývalého Dolu Petr Bezruč na „Slezské“ vyráží ve čtvrtek v podvečer Jan Lenart se skupinkou zájemců na unikátní a v případě moravskoslezské metropole též specifické místo. Odval vytvořený z hlušiny, nerostného odpadu při těžbě uhlí.

TERÉNNÍ přednáška s názvem „Haldy tady prostě jsou“ vedla od někdejší ostravské šachty Petr Bezruč na odval známý jako Ema. | Foto: Deník / Radek Luksza

Haldy tady prostě jsou – to je název terénní přednášky pořádané Antikvariátem a Klubem Fiducia. Na níž má hlavní slovo právě Lenart působící na Katedře fyzické geografie Přírodovědecké fakulty na Ostravské univerzitě (OU). „Odvalů jsou v našem městě desítky, my ale míříme jen na Emu,“ popisuje s tím, že účastníky bere zpět v čase, kdy se v okolí kopalo uhlí. Ale i do současnosti, v níž sedmadvacet let po ukončení těžby nové generace řeší svůj vztah k pozůstatkům hornické činnosti.