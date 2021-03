Eskalátory ve vstupní hale nejznámějšího muzea na světě se sice točí, ale nikoho nevezou. Kdysi na nich postávalo i přes čtyřicet tisíc párů nohou denně. Brány Louvru se opětovně uzavřely v říjnu loňského roku. Světoznámá umělecké díla, jako socha Venuše Mélské, malba Delacroixovy Svobody vedoucí lid na barikády či portrét da Vinciho Mona Lisy, zůstala bez obvyklých davů obdivovatelů. Ale úplně sama nejsou, muzeum se snaží maximálně využít uzávěry k provedení všech dlouho plánovaných a ještě déle odkládaných oprav.

„Louvre žije. I když to opravdu z venku vypadá, že spíše spí,“ sdělil americké CNN vedoucí prací Gautier Moysset přede dveřmi z 19. století, které se kdysi otevíraly do ložnice francouzských králů. Restauratérka Gaëlle Dulacová je zrovna opatrně přivádí k dalšímu k životu. Bere do rukou štětce a štětky s prasečími nebo jezevčími chlupy, a různými laky vrací na světlo strukturu starého dřeva. Je jednou z rozsáhlého týmu restaurátorů a řemeslníků, kteří nyní pracují na opravách renesančního sídla francouzských králů.

Je mezi nimi i kurátor Côme Fabre, který dohlíží na instalaci známého obrazu od Hippolyta Flandrina Mladík u moře. Čtyři muži pod Fabreho bedlivým dohledem balancují na lešení a zavěšují kompozici schouleného nahého muže na správné místo. Kurátor k tomu reportérce říká, že toto tiché období mu napomohlo přehodnotit, jakým způsobem Louvre své rozsáhlé sbírky prezentuje veřejnosti.

„Nejednou přijdete na to, že daný obraz je na svoji výstavní místnost příliš velký, nebo naopak příliš malý. Že se jeho rám absolutně nehodí k těm okolním. Také musíte poslouchat, co vám díla říkají. Někdy se nemají rády, pak musejí od sebe,“ vysvětloval Fabre.

Louvre zaznamenal obrovské ztráty

I jeho kolega Julien Cuny využil mezičas k zamyšlení možnostmi zobrazení sbírek, tentokrát perských, nad nimiž bdí. „Musí to držet pohromadě, musí to spolu komunikovat. Vždy se musíte ptát: Patří toto dílo zrovna sem?“ popisoval svoji metodu, když řídil vysokozdvižný vozík, na němž byl položen půltunový stožár, mezi sochami z římského mramoru. Cuny je za čas, který dostal, vděčný. Ví, že Louvre během pandemie zaznamenal obrovské ekonomické ztráty.

Kvůli výpadkům tržeb přišel o 90 milionů eur (2,3 miliardy Kč). Ještě předloni zde tvořili 75 procent návštěvníků zahraniční turisté, loni si 84 procent vstupenek ve zkrácené sezoně koupili domácí. A zatímco v roce 2019 navštívilo muzeum deset milionů lidí, loni jich podle agentury AP byly necelé tři.

„Ano, nejsou to lehké časy. Ale na druhou stranu nyní můžeme udělat hodně pro budoucnost našeho muzea,“ dodal Cuny. Webové stránky Louvre zatím ale stále informují, že palác bude uzavřen až do odvolání.