Češi vyslyší přání vlády a o prázdninách si užijí krásy rodné země. To prozatím ukázaly průběžné výsledky velké ankety Deníku Češi v pohybu, které se již zúčastnily stovky čtenářů. Zapojte se do ní také.

Západ slunce nad přehradou Českého údolí v Plzni-Liticích | Foto: Shutterstock

JAK HLASOVAT?

Co na dovolené v Česku nejvíce oceňujeme, a co nám naopak nejčastěji vadí? Které kraje Čechy nejvíce lákají? Odpovědi na tyto a další desítky zajímavých otázek přinese již brzy anketa Češi v pohybu. Zapojit se do ní můžete do 20. května i vy, naleznete ji na adrese www.cesivpohybu.cz.