Obrovský šok zažili fotbalisté z Loučeně po utkání I.B třídy na hřišti v Lysé nad Labem. Během druhého poločasu se jim vloupal do kabin zloděj a bral vše: oblečení, šperky, peníze, mobily a další osobní věci. Vše za 150 tisíc korun!

Zděšení fotbalisté okamžitě zavolali policii. „Některým zmizely také boty,“ doplnila policejní mluvčí Zuzana Tuzarová.

Chmaták se do zamčené kabiny pro hosty dostal během druhého poločasu přes okno u toalet. „Musel to být někdo cizí, místního by si všimli,“ je přesvědčen trenér Lysé Martin Starý.

Hráči Loučeně se z celé situace nemohli vzpamatovat. „Vzal mi i takové věci jako voňavku, šampón, prostě úplně všechno,“ uvedl jeden z otřesených hráčů, který si přál zůstat v anonymitě.

Podle dostupných informací měl například další z hráčů v kapse u bundy peněženku s 5 tisíci korunami.

Nic podobného na Nymbursku už dlouho fotbalové kluby nepamatují. Občas se objeví podivín, který si například odnese dresy. Tentokrát to bylo naopak.

Hráči museli jet po utkání domů v dresech a kopačkách!!!

Po zloději policisté pátrají. Mají strach, aby se nejednaloo další případ, jako byla povedená dvojice mladých mužů, kteří kvůli vykrádání fotbalových kabin objížděli celou republiku a kradli při zápasech na nejrůznější úrovni.

Před několika měsíci byli dopadeni a odsouzeni krajským soudem v Praze. Šetřením se prokázalo, že za nekalými účely navštívily i některé zápasy na Nymbursku.

Prokázaná škoda se vyšplhala do milionů korun. Stejně jako v lyském případě brali vše. Hodinky, cennosti, doklady, mobily a pochopitelně prkenice s penězi.