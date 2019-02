Dopravní nehoda zablokovala silnici mezi Zvěřínkem a Nymburkem

NYMBURSKO - O hodinu později dorazili do prácea do školy lidé, kteří cestovali do Nymburka autobusem.

Dopraavní nehoda zablokovala kolem osmé rání silnici mezi obcí Zvěřínek a Nymburkem | Foto: Foto:DENÍK/Petr Bělka