ANO Roman Prymula se sešel s Jaroslavem Faltýnkem a nejméně jedním dalším člověkem v zavřené restauraci. Opustil ji bez roušky. Byl při tom přistižen a vyfotografován deníkem Blesk. Ministr zdravotnictví ukázal, že pohrdá nařízeními, která sám vydal, a staví se nad obyčejné lidi. Zatímco ti se musejí omezovat a nemohou do restaurací ani na mnohá jiná místa, pro nové panstvo neplatí žádné zákony.

NE Jak napsal šéf sněmovny Radek Vondráček, jsou v jejích prostorách podobné schůzky zakázány. Pánové Prymula a Faltýnek potřebovali vyřešit důležité otázky strategie v boji s covidem. Salonek restaurace na Vyšehradě se jim jevil jako vhodné místo. Nikoho tím ve skutečnosti neohrozili. Poté, co vyšli ven, nemuseli mít roušku, protože široko daleko nebyl nikdo, koho by mohli nakazit.

Nikdo by už vládě nedůvěřoval

ANO Česko je koronavirem nejhůře postiženou zemí na celém světě. Čeká nás rozhodující fáze. Buď se podaří šíření epidemie pozastavit, nebo hrozí kolaps zdravotního systému. Veřejnost je unavená a množství lidí považuje omezení za zbytečná a porušuje je. Když je porušil i ministr, je to pro tyto i další lidi jasný důkaz toho, že se „nic neděje“. Kdyby zůstal ve vládě, nikdo by už jejím krokům nedůvěřoval.

NE Všichni jsme lidé a každý můžeme udělat chybu. Ministr měl smůlu, že byl při ní přistižen novináři. Kdyby nebyl, nic by se nestalo. Jeden poklesek nesnižuje schopnost odborníka řídit boj proti epidemii. V tom je Prymula takřka nenahraditelný. Bylo by lépe mu odpustit. Určitě by se poučil a víckrát by se ničeho podobného nedopustil.

Neuměl komunikovat s lidmi

ANO Roman Prymula je nepochybně odborník a dobrý koordinátor, nemá však vlohy pro komunikaci s lidmi. Ta patří k nejdůležitějším součástem politiky. Už při první vlně covidu vypouštěl zbytečné úvahy o hranicích zavřených na dva roky či o „promořování“. Jeho projevy jsou nejasné a nepřesvědčivé. Jeho výmluvy po schůzce v restauraci byly trapné.

NE Ministr zdravotnictví skutečně není politik, ale to je jedině dobře. Podobně jako Andrej Babiš má osobitý styl mluvy. To však působí na lidi víc a lépe než nic neříkající politická uhlazenost. Prymula vždy vystupoval vážně a bylo na něm vidět, že mluví k věci. Schůzku s Faltýnkem vysvětloval pod obrovským mediálním i lidským tlakem, je pochopitelné, že nepůsobil zrovna jistě.