Ušetřit za lázeňské pobyty lze včasným nákupem za současné ceny, radí šéf lázní

Pořádně složitým obdobím procházejí v posledních třech letech tuzemské lázně. Nejprve jejich provoz ovlivnila covidová omezení, teď se zase musí potýkat s výrazným růstem cen energií. Jak se s tím vším vypořádávají? Na jak dlouho dnes lidé do lázní jezdí a co čeká lázeňství v příštích letech? To prozradil moderátorovi Janu Kličkovi v pořadu Byznys kafe Viktor Slezák, obchodní ředitel společnosti Františkovy Lázně Aquaforum.

Hostem pořadu Byznys Kafe byl Viktor Slezák, obchodní ředitel společnosti Františkovy Lázně Aquaforum | Video: Video: Deník