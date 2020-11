Posezonní servis zahradní techniky s elektrickým motorem bývá snadnější než péče o tu s palivovým. K ruce si ale vždy raději vezměte návod k použití a řiďte se pokyny. Možná namítnete, že péči o sekačku, plotostřih nebo křovinořez už máte dávno v malíčku a bude stejná bez ohledu na značku či stáří výrobku. Může, ale nemusí. Nezapomeňte, že výrobci neustále zahradní techniku vylepšují, většinou jde o patentovaná řešení, která jiná značka nemá, a proto může vyžadovat jinou údržbu.

Aku technika a robotické sekačky

V případě elektrických sekaček se především postarejte o vyčištění stroje. Zbytky trávy přilepené na výfuku nebo ve studeném žebroví válce zvyšují riziko vzplanutí, proto je důkladně odstraňte dřevěnou nebo plastovou špachtlí. Když si při čištění vezmete na pomoc vodu, ohlídejte, aby se nedostala do motoru, těsnění nebo ložiska. „Postříkejte také vnitřní stranu schránky vhodným údržbovým sprejem. Tím se redukuje přichytávání zbytků trávy a následně podstatně usnadní údržba,“ doporučuje David Benda, specialista na zahradní techniku v Hornbachu. Důležité je také zvolit vhodné čisticí přípravky na dané materiály.

Zkontrolujte šrouby, vruty a jiné spojovací součástky, ty povolené dotáhněte a všímejte si také, jestli jsou spoje v pořádku a zda k sobě materiály správně lícují. Ověřte také stav nože, odborníci doporučují broušení po zhruba dvaceti pěti hodinách provozu. Nezapomeňte, že špatně nabroušený či nevyvážený nůž může vést až ke zničení motoru. „Nůž lze vyvážit tak, že ho zavěsíte třeba na hřebík zatlučený do vodorovné stěny. Stranu, na kterou se naklání, přibrousíte. Zůstane-li ve vodorovné pozici, je vyvážený,“ přidává návod Tomáš Boukal, zástupce značky Fieldmann. Pokud se si na správné nabroušení a vyvážení sami netroufáte nebo si nejste jisti, jestli už není čas na výměnu nože, využijte odborný servis.

Stále populárnější akumulátorové travní sekačky jsou téměř bezúdržbové, kromě čistění a broušení nemusíte provádět žádné další servisní práce. Postarat se však musíte o správné dobití akumulátorů v závislosti na typu. „Je třeba také sekačku uskladnit na bezprašném místě při teplotě kolem 5 °C, aby baterie nebyla vystavena mrazu,“ připomíná Tomáš Boukal.

V případě robotické sekačky odstraníte nečistoty a nalepené zbytky trávy pomocí vlhké tkaniny nebo kartáče. Nepoužívejte tekoucí vodu, rozpouštědla ani leptavé čisticí prostředky. „Ohlídejte, aby z ní byla odstraněna pojistka baterie, což zaručí, že se přístroj neočekávaně nezapne,“ doporučuje David Benda.

Také vás čeká kontrola nožů. U modelů s nožovými lištami je vhodná jejich výměna jednou za rok. V případě robotické sekačky s nožovými čepelemi by se měly vyměnit při opotřebení, což může být několikrát do roka. Při zimním odpočinku na suchém a mrazuvzdorném místě byste měli přístroj zakrýt. Také nabíjecí stanici demontujte a uskladněte na suchém místě. Vymezovací kabely můžete nechat přes zimu v zemi. Vyčnívající konce je však vhodné odizolovat, aby byly chráněny před zoxidováním.

Náročnější benzinový pohon

Opět platí, že údržbu benzinových sekaček byste měli provádět podle provozních pokynů pro daný model. Začněte základními servisními kroky, mezi které samozřejmě nejdřív patří důkladné očištění přívodního kanálu řezané trávy ke sběrnému koši. Navíc je nutné vyčistit veškeré vzduchové filtry. Pokud si ani po vyčistění nejste jisti jejich průchodností, vyměňte je za nové. Většinu filtrů stačí profouknout, pozor však na čištění stlačeným vzduchem, mohlo by dojít k trvalému poškození a následně průniku nečistot do motoru. V případě většího zanesení zjistěte, zda lze daný typ propláchnout ve vodě nebo přímo vyprat.

Pokud nepoužíváte aditiva, vypusťte pohonné hmoty z nádrže a karburátoru a nechte běžet motor až do zhasnutí, aby se pohonné hmoty dostaly z palivové soustavy. Když do čerstvě natankovaného paliva přidáte stabilizátor, prodloužíte jeho životnost. Je ale dobré, když motor následně nastartujete a zkontrolujete jeho běh i otáčky. Před uložením do garáže nebo zahradního domku byste také měli zjistit stav oleje, případně provést jeho výměnu. Používejte vždy ten, který doporučuje výrobce sekačky. V některých hobbymarketech při nákupu nového motorového oleje provádějí bezplatně likvidaci starého.

Postarejte se také o ochranu vnitřní části motoru. Vyjměte zapalovací svíčku, do válce vstříkněte trochu čistého a čerstvého motorového oleje, našroubujte ji zpět a pak pomalu a jemně párkrát potáhněte startér. Olej pokrývá stěny válce a pístu, což zabraňuje korozi a zanášení pístních kroužků. „Nechte naostřit a vyvážit nože. Promažte lanovody i pastorky kol vazelínou,“ připomíná ještě Tomáš Boukal.

Během zimního období by měla sekačka parkovat v pracovní poloze, aby nedošlo třeba k úniku oleje do tlumiče výfuku. Pokud si na údržbu netroufáte, je rozumné sekačku zavést do servisu na posezonní prohlídku. Odbornou kontrolu byste rozhodně měli svěřit odborníkům v případě větší zahradní techniky, jako jsou zahradní traktory nebo ridery, minimálně po prvním roce jejich používání.

Pily, nůžky a vertikutátory

Posezonní údržba menší techniky, třeba křovinořezu, závisí na způsobu pohonu. Vždycky je samozřejmě nutné přístroj pořádně vyčistit a zkontrolovat jeho kondici. Jsou- li některé části poškozené nebo hodně opotřebované, musíte je vyměnit, ty pohyblivé nakonzervujte olejem. V případě benzinového motoru se postarejte o pohonné ústrojí, je třeba vyčistit vzduchový filtr a zkontrolovat žhavící svíčku. Pokud jde o palivo, platí to samé, co u benzinové sekačky – palivo bez aditiva na zimu vypustit, s aditivem ponechat v nádrži.

U řetězové pily je dobré sejmout krytku a důkladně odstranit piliny a další usazeniny, vyčistit lištu, řetěz můžete dát do servisu nabrousit. Nezapomeňte vypustit olej z nádrže, a protože malé množství ještě vyteče z olejového čerpadla, při uskladnění podložte pilu kartonem. Mnoho olejů během delší odstávky mění své vlastnosti, proto bude lepší, když jarní sezonu začnete vždy s novým. U elektrických pohonů navíc ještě zkontrolujte kabel a zástrčky.

V případě křovinořezu doplňte mazivo do úhlového převodu. Pokud jde o menší zahradní pomocníky s akumulátorovým pohonem, postarejte se o jeho dobití a uskladnění. Namístě je důkladné vyčistění a promazání lišt a nožů konzervačním olejem u zahradních nůžek, kultivátorů, vertikutátorů i křovinořezů.

Prohlédnout byste měli také ruční mechanické nářadí, zkontrolujte šrouby, úchyty, nasazení na násady u rýčů, lopat či motyček. Sekeru je dobré nechat naostřit. Při uskladnění věnujte největší pozornost elektrickým a motorovým přístrojům, měly by být v absolutním suchu a v místnosti, kde nebude mrznout. Platí, že veškeré nářadí a stroje je nutné uschovat mimo dosah dětí.

Venkovní nábytek

Údržbu si po letní sezoně zaslouží také zahradní nábytek. Plastová křesílka stačí před uložením do garáže nebo zahradního domku omýt. Nenáročný je také umělý ratan. Nečistoty z povrchu spolehlivě odstraní silnější proud vody se saponátem. Podobné to je s hliníkovým či kovovým nábytkem. Nicméně u kovového nábytku proveďte ještě detailní obhlídku svařovaných spojů, protože právě na těchto místech se může objevit rez. Pomůže očištění smirkovým papírem a nátěr základovou barvou. Další nátěr nechte na jaro.

Nejvíce péče budou vyžadovat dřevěné zahradní lavice či stoly. Nánosů špíny je zbavíte třeba pomocí vysokotlakého vodního čističe, nebo vezměte do ruky kartáč a do kbelíku napusťte mýdlovou vodu. Až povrch uschne, lehce ho přebrouste jemným smirkovým papírem. Černé skvrny mohou signalizovat přítomnost plísní, použijte nějakou desinfekci. Pokud je tímto způsobem neodstraníte, musíte povrch osmirkovat až ke zdravému dřevu. Nakonec stůl nebo křeslo napusťte olejovou emulzí. Je potřeba, abyste rovnoměrný nátěr provedli dvakrát po sobě.

Neméně důležité je pak najít pro uskladnění dřevěného nábytku správný prostor. Dobře mu bude tam, kde proudí vzduch a není vlhko. Pokud není zbytí a musíte ho nechat venku, postavte ho pod střechu. Napospas zimnímu počasí lze bez obav ponechat nábytek z kvalitního ratanu nebo hliníku, je však dobré překrýt ho plachtou. Zvládnout výkyvy teplot by měla také křesílka z kvalitního plastu.