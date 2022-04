Výběr nových vchodových dveří je vždy třeba podřídit objektu, do nějž jsou zamýšleny. Od něj by se měla odvíjet volba materiálu, ze kterého budou dveře vyrobené, v případě většího vstupního portálu pak i jeho členění, aby bylo ze statického hlediska vše v pořádku. Volba konkrétního materiálu je spíše otázkou vkusu a finančních možností majitelů. Jednotlivé materiály mají své odlišnosti, ale z pohledu tepelné izolace jsou srovnatelné.

„U vchodových dveří z plastu, který sám o sobě není nosný materiál, je zvláště důležité dbát na kvalitní provedení,“ nabízí konkrétní příklad Milena Tomčíková, produktová manažerka značky VEKRA.

Černá je nová bílá. Patří i tam, kde ji nečekáte

„Profil by měl být vybaven uzavřenou ocelovou výztuhou, která mu dává pevnost a tvarovou stálost, a také kovovými rohovníky, které rám zpevňují v rozích.“ Bezpečnost vchodových dveří kromě pevnosti a tuhosti rámu zajišťuje také výbava v podobě bezpečnostního kování. Ideální je vybírat dveře osazené tříbodovým hákovým zámkem a bezpečnostní cylindrickou vložkou. Všechny tři body hákového zámku jsou pak automaticky aktivovány již při zavření dveřního křídla. Tato funkce dokonale utěsní a pevně spojí dveřní křídlo s rámem současně ve třech bodech a je tak prevencí proti násilnému otevření.

Pokud jde o volbu materiálů, pro běžné potřeby se dobře hodí třeba oblíbený CPL laminát, který je barevně stálý, odolný proti poškození i nečistotám a velice dobře se udržuje.

Pokud jde o aktuální trendy z hlediska designu, ve většině případů vchodové dveře kopírují materiál použitý na oknech, ale není to nutným pravidlem. Mezi dlouhodobě nejoblíbenější řešení patří plast, ale v posledních letech stoupá popularita tradičního dřeva, jde totiž o přírodní materiál s výbornými tepelněizolačními vlastnostmi. Hliník se vzhledem ke své vysoké odolnosti výtečně hodí na dveřní sestavy velkých rozměrů nebo na frekventované vstupy. Dřevohliník pak v sobě spojuje to nejlepší z obou zmiňovaných materiálů.

Kromě klasických klíčů se stále více využívají elektronické systémy. Dveře lze otevírat třeba kartou nebo čipem, ale i pomocí PIN kódu, otisků prstů nebo mobilním telefonem s bluetooth.

Omezení šíření hluku

Při hledání ideálních interiérových dveří občas zapomínáme, že by neměly jen oddělovat místnosti, ale také omezovat šíření hluku. „Do ložnice nebo dětského pokoje je proto vhodné zvolit dveřní křídlo s plnou výplní, které hluk v bytě izoluje lépe než to prosklené,“ radí Pavel Hajný, manažer divize interiérových dveří značky VEKRA. „Do tmavých místností jsou naopak ideální prosklené nebo celoskleněné interiérové dveře, které propustí dostatek slunečního světla.“ Pevnost dveří a zvukověizolační vlastnosti zásadně ovlivňuje materiál jejich výplně.

„Z toho důvodu příliš nedoporučuji takzvanou voštinovou výplň, kterou tvoří tvrzený papír. Ideální je například dřevotříska, ať už plná, nebo dutinková,“ doporučuje Pavel Hajný. Rozhodně věnujte pozornost i způsobu montáže, protože i ta ovlivní hladinu hluku. Prostor mezi zárubní a stěnou se běžně vyplňuje montážní pěnou, která by měla být nanesena po celém obvodu a nikoli jen na pár bodech, jak se to bohužel na mnohých stavbách stále děje. Pokud totiž u zárubně zůstanou volná místa, proniká skrze ně hluk.

VIDEO: Z ruiny staví své sny. Manželé zachraňují zdevastovaný knížecí dvůr

Další zásadní otázkou je způsob otevírání dveří. Klasické otočné dveře v interiéru zabírají šedesát centimetrů čtverečních podlahové plochy, zatímco posuvné dveře jen deset centimetrů čtverečních. Ještě lépe je na tom dveřní křídlo, které celé zajíždí do stavebního pouzdra, to místo v prostoru nezabírá vůbec. I tyto dva typy otevírání ale mají svá úskalí. Je třeba počítat s tím, že posuvné dveře potřebují volný prostor na vedlejší stěně, podél níž se bude křídlo pohybovat. U stavebních pouzder, která se zabudovávají do příčky, jsou zase nutné větší stavební zásahy do stěny.

Ctitelé designu dávají přednost lakovaným dveřím, například v nesmrtelné bílé, která je nestárnoucí klasikou a v interiéru se výborně kombinuje s dalšími prvky. Z hlediska barevnosti však aktuálně převládají zemité neutrální tóny a pomocí laminátů imitované přírodní materiály, které například svým vzhledem na pohled i na dotek napodobují lněnou tkaninu. Před objednáním nových dveří si důkladně ověřte, jak dlouhou záruku vám dodavatel poskytne a na co všechno se bude vztahovat.

Kliky a kování

Dveřní kování může mít přidanou hodnotu v podobě doplňkové funkce či pohodlnějšího ovládání dveří. „Náš novinkový systém například nevyužívá pro otevření otočných dveří kliku. Po vzoru dveří u lednice funguje výhradně na principu magnetické síly. Nevysouvá se z něj žádná střelka, a proto k otevření dveří stačí pouze minimalistické madlo,“ říká Roman Ulich, hlavní designér společnosti M&T, českého výrobce designového dveřního a okenního kování.



Překvapit svými schopnostmi však dokážou i klasické kliky. Kromě otevírání dveří totiž mohou mít například zabudovanou mikrotrubičku, jejíž jemné světlo není ve dne téměř patrné, ale v noci se naplno rozjasní. Vždy tak přesně víte, kam sáhnout, abyste si otevřeli.



Pokud hledáte tip na oživení interiéru, nebojte se sáhnout po černé klice. Elegantně vypadá tato barva zejména ve spojení s kovem – třeba právě na dveřním a okenním kování. Aktuálním trendem je také spojení černé a dřeva.