Nymburk nechtěl sérii protahovat a chtěl slavit před svými fanoušky. Povedlo se mu to náramně. Od začátku zápasu se do soupeře pořádně zakousl a nasadil obrovské tempo. Hosté dali v první i druhé části po devíti bodech a bylo rozhodnuto. Náskok jednatřiceti bodů se nedal smazat. Třetí čtvrtina byla výsledkově vyrovnaná a tu poslední zase jasně ovládlo Ústí, slavící domácí dali jen sedm bodů, na jijech radosti z titulu to však nemohlo nic změnit.

„Byl to hlavní cíl po loňské nepovedené sezoně. Pro mě extra. Byl jsem vloni poprvé v roli kapitána a zrovna se prohrálo. Jsem rád, že jsem to letos napravil,“ těšilo nymburského kapitána Martina Kříže. „Pohár je super a jsem rád, že jsme ho poprvé zvedli nad hlavu my, a doufám, že v tom budeme pokračovat i v dalších sezonách,“ pokračoval.

Domácí sehráli fantastický první poločas a Sluneta nedokázala reagovat. „Začátek se vyvedl a nastavil se tón zápasu. Do konce prvního poločasu to vypadalo na jednu branku. Bylo to tím, že jsme do toho zápasu vstoupili agresivně a nedovolili jsme triu Nichols, Autrey, Pecka se dostat do zápasu. Už tam na konci třetí čtvrtiny padly myšlenky, že už je to jasné. Ale mohli jsme vidět, že Nichols a Autrey se začali trefovat. Kdyby se tohle stalo na začátku zápasu, tak to mohlo být úplně o něčem jiném a mohli jsme tu třeba plánovat cestu do Ústí,“ uvedl kapitán vítězného celku.

Ten pak ocenil mužstvo za celou sezonu. „Myslím, že celkově ta sezona byla úspěšná. Vyhráli jsme na rozdíl od loňska i Český pohár, Československý pohár a ve FIBA Cupu jsme předváděli dobré výkony. Byly tam na začátku cíle postoupit ze skupiny. To se povedlo. Došli jsme docela daleko. I když čtvrtfinále s Varese byly dva z nejméně povedených zápasů v sezoně. Cíle jsou ale splněné. Titul je zpět v Nymburce a uvidíme, co přinese další sezona. A jak budeme bojovat v Lize mistrů, jestli to dopadne. Což doufám, že dopadne,“ ohlédl se za právě skončeným ročníkem držitel titulu pro šampiona.

„Nerodilo se to vůbec lehce. Co se týče zranění, bylo to až šílené. Mám pocit, že kohokoliv jsme přidali do týmu, tak měl nějaké zdravotní trable,“ řekl po posledním zápase sezony nymburský basketbalista Jaromír Bohačík. „Ač to 4:0, 4:0 a 4:1 v odehraných sériích play off tak nevypadá, tak to byla opravdu moc těžká sezona a o to šťastnější jsme. Jakmile jsem se dozvěděl, že stará dobrá pilulka půjde ze hry a udělá se krásný pohár, můj jediný cíl byl mít první jméno na něm. To se nám splnilo, tak jsem šťastný,“ zářil spokojeností Bohačík. „Pohár je zaprvé moc krásný, jeden z nejhezčích, jaké jsem kdy viděl. Zadruhé jeho příběh je naprosto úžasný, jak si tady všichni vážíme legendárního jména Zídek. Jsou to opravdu krásné pocity, které jsme zažívali, bylo to umocněno tím, že George (Jiří Zídek mladší) tady byl na místě," dodal autor deseti bodů v posledním finálovém mači

Nymburk - Ústí nad Labem 81:66 (25:9, 24:9, 25:24, 7:24)

Nejvíce bodů: Stephens 16, Gordon 14, Bell a Kříž po 11, Bohačík 10, Mathon 8, Sanders 5, Tůma 4, Rylich 2 - Nichols 23, Autrey a Pecka po 13. Fauly: 19:18. TH: 18/15 - 26/16. Trojky: 6:10. Doskoky: 36:38. Ztráty: 17:23. Zisky: 15:10. Asistence: 17:14. Konečný stav série: 4:1.