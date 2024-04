Play off Kooperativa NBL je tu. Poprvé se bude hrát o nový pohár Jiřího Zídka. Basketbalisté Nymburka vstupují do čtvrtfinále jako hlavní favorit, musí ale postupně odstranit z cesty tři překážky. První je Olomoucko, se kterým odehraje čtvrtfinálovou sérii na čtyři vítězství. První dva zápasy hraje doma ve Sportovním centru ve čtvrtek 18. a v pátek 19. dubna od 18 hodin.

Z basketbalového utkání nadstavbové části NBL Nymburk - Pardubice (89:72) | Foto: David Šváb

Nymburk po loňském nezdaru v semifinále má před sebou jasný cíl získat titul zpět do svých rukou a rozšířit sbírku osmnácti mistrovských trofejí. Od toho ho ale stále dělí dvanáct výher a musí jít krok po kroku. Tím prvním je čtvrteční domácí zápas s Olomouckem, které v předkole play off překvapivě vyřadilo 2:0 na zápasy USK Praha a postoupilo do play off z desáté pozice v tabulce.

Olomoucko se opírá o svou základní pětku složenou převážně z cizinců. Pod košem je nebezpečný zejména druhý nejlepší doskakovač soutěže Adrio Bailey, na perimetru jsou Dupree McBrayer s Aminem Adamuem, který se v úvodu sezony snažil prosadit právě v Nymburce. Nejlepším střelcem týmu je Jase Townsend, který ale v předkole nehrál a jeho start proti Nymburku je nejistý. Z českých hráčů je oporou rozehrávač Lukáš Feštr.

Pokud vstřelí Osobnost Deníku Radek Tafel branku, je vítězná

„Máme obrovskou chuť si vzít titul zpátky. Zvláště když je teď nová trofej. Doufám, že budeme první, kdo ji pozvedne nad hlavu. Play off je jiná soutěž než základní část a nadstavba. Ukázalo se to i loni. Pevně však věřím, že když budeme dělat to, co máme a čeho jsme schopni, tak že titul skončí u nás. Motivaci máme obrovskou,” podotkl před startem série s Olomouckem kapián Nymburka Martin Kříž.

Nymburk zakončil nadstavbu s velkou marodkou, ale během pauzy se už marodka vyprázdnila a mimo hru zůstal už jen Spencer Svejcar, který po operaci kolena odletěl domů do USA, kde bude pracovat na letním návratu do týmu. Místo něj přišel před play off do týmu jiný Američan Tim Finke, jehož čeká premiéra v nymburském dresu. Aktuálně má tak Nymburk na soupisce šest Američanů, přičemž do utkání může jen pět z nich.

Nymburk se s Olomouckem v tomto ročníku utkal dvakrát. Hned v prvním duelu sezony vyhrál v Olomouci jasně 108:68, následně v listopadu vyhrál doma 95:71. Z dosavadních 24 vzájemných zápasů vyhrál Nymburk všechny a ani jednou neprohrál. V play off se oba týmy potkaly jen jednou před pěti lety, kdy v semifinále vyhrál Nymburk 4:0 na zápasy.

OKRES: K lídrovi nepřijel soupeř, na druhý flek se vrátil Hrubý Jeseník

Ty Gordon má na dosah hranici 500 bodů v NBL. K tomu mu chybí 11 bodů. Martinovi Křížovi chybí jedna asistence k hranici 500 asistencí v kariéře a dvě trojky k 200 trojkám v NBL.

„Všichni se těšíme na tohle play off dobrodružství. Náš plán je zůstat v něm až do konce, ale musíme k tomu přistupovat krok po kroku,” má jasno trenér Nymburka Francesco Tabellini. „Teď je tu první čtvrtfinále a naše soustředění směřuje jen k němu. Čeká nás Olomoucko, což je tým, který má za sebou dobré období. Semknuli se v bojích skupiny A2, přesvědčili se o své síle postupem na FINAL4 Alpe Adria Cupu a nakonec si vedli velmi dobře proti USK. Porazili je 2:0 a to my víme, že zápasy s USK nejsou jednoduché. Olomoucko má hodně amerických hráčů, kteří přinášejí atletismus, výšku a hru jeden na jednoho. Bude pro nás proto důležité, jak zvládneme individuální souboje a zastavíme útočný potenciál soupeře. Pro nás je vždy hlavním úkolem hrát ve vysokém tempu a diktovat rychlost a fyzičnost hry. A to bude platit i tentokráte a očekávám, že všichni hráči budou tomu maximálně oddáni. teď v play off je ještě důležitější, aby všichni dodržovali principy naší hry,“ řekl kouč Nymburka.

I.B třída: Utkání bez rozhodčích bylo v klidu, gesto fair play a obrat Semic

„Play off zápasy jsou vždy jiné, více vyhrocené a s lepší atmosférou. Věřím, že to zvládneme a dotáhneme do Nymburka zpět titul. Ale musíme jít krok po kroku. Teď nás čeká Olomoucko. To má pár dobrých hráčů. Pro nás bude důležité je omezit co nejvíce a využít toho, že nemají rotaci tak širokou. Mají kvalitu a připravovali jsme se na ně jako na každého jiného soupeře. Budeme se na ně snažit vytvořit tlak. Bude důležité, abychom hráli naše vysoké tempo po celý zápas. Pokud by s námi vydrželi běhat první jeden dva zápasy, tak v celé sérii to budou mít těžké,” řekl František Rylich, hráč Nymburka.